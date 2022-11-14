أكثر من 10 ملايين مسافر اختاروا قاطرات البراق لرحلاتهم

2022-11-14 / 19:04
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هبة بريس _ الرباط

قال المكتب الوطني للسكك الحديدية إن قطار البراق يحتفل بعيده الرابع، منذ أعطى الملك محمد السادس إطلاق أول قطار فائق السرعة في القارة.

وكشف بلاغ للمكتب أنه في سنة 2019 وفي نهاية العام الأول من تشغيله، أن قاطرات البراق نقلت 3 ملايين مسافر ، واليوم ، اختارها أكثر من 10 ملايين مسافر لرحلاتهم واستمروا بذلك في المساهمة في قصة نجاحها ، من خلال استخدام 30000 قطار سافروا منذ بدء تشغيله.

وأضاف ذات المصدر أن جميع المؤشرات تشير إلى أن نهاية العام الحالي تنحو في اتجاه تصاعدي ، بأكثر من 4 ملايين ركاب.

وفي تحدٍ للوضع الاقتصادي ، سجلت البراق عروضاً راقية من حيث وفائها بالتزاماتها التي تقدم.

وأبرز البلاغ أن هذا النجاح الكبير يكمن أساسا في الامتيازات المقدمة للزبناء بشكل ملموس وواضح مثل : أوقات السفر، دقة في المواعيد لا تقبل المنافسة ، وتحسين الترددات باستمرار ، وأسعار مرنة و في متناول الجميع ، راحة معززة ، خدمات في المحطات وعلى متنها بقيمة مضافة عالية إلى أخ … حيث ومنذ بداية العام الحالي ، خطت البراق خطوة أخرى في تحول طاقتها من خلال القيادة إلى طاقة نظيفة تمامًا.

وبهذه المناسبة ، تنهي خدمة البراق إلى عموم العائلات أنه ستقدم للأطفال ابتداءا من15 إلى 20 نوفمبر 2022 ، 400 بطاقة سفر مجانية على متن قاطراته، مؤكدا المكتب الوطني للسكك الحديدية أن هاته البطائق سيستفيد منها جيل البراق ، وخاصة الأطفال المولودين في نوفمبر 2018 ، وهم معنيون بهذا العرض وسيكونون قادرين على الاستفادة من السفر المجاني لمدة عام كامل.

للاستفادة من هذا العرض ، تدعو البراق أولياء أمور الأطفال المؤهلين إلى الاتصال بمحطات القطار الفائق السرعة الأربع (Casa-voyageurs، Rabat-Agdal، Kénitra، Tanger-Ville) لطلب بطاقاتهم أو العودة إلى الموقع
الويب: www.oncf-voyages.ma والصفحات الرسمية على الشبكات الاجتماعية أو الاتصال بمركز العلاقات مع الزبناء على الرقم 2255

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