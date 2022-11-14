الجزائر.. المؤبد ومذكرة توقيف دولية ثانية لزعيم حركة “مالك “

هبة بريس _ وكالات

أدانت محكمة جزائرية، الإثنين، رئيس حركة “ماك” فرحات مهني بالسجن المؤبد (25 سنة) وأصدرت مذكرة توقيف دولية ثانية بحقه بتهمة إنشاء “منظمة إرهابية”.

وبحسب وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية فإن الحكم أصدرته محكمة الدار البيضاء شرق العاصمة بحق فرحات مهني غيابيا عقب محاكمة عدد من أعضاء الحركة الموقوفين بتهم “إنشاء وتسيير منظمة إرهابية والمساس بسلامة ووحدة الوطن”.

وفي غشت أصدرت النيابة العامة مذكرات توقيف دولية بحق مهني وعدد من أعضاء حركته في قضية أخرى تخص اتهام السلطات لهم” بالوقوف وراء مقتل الشاب جمال بن إسماعيل وحرق جثته بشكل وحشي في منطقة القبائل صيف عام 2021 بدافع خلق فتنة بين المواطنين”.

و”ماك” ومعناها (حركة تقرير مصير منطقة القبائل) هي حركة جزائرية تأسست عام 2002، ويرأسها “مهني” وهو متواجد في فرنسا رفقة معظم قادتها.

وتدعو الحركة إلى استقلال محافظات منطقة القبائل اتي يقطنها أمازيغ شرقي الجزائر، وأعلنت في 2010 تشكيل حكومة مؤقتة لهذه المنطقة، وصنفتها الجزائر في مايو/ أيار الماضي “منظمة إرهابية”.

وقبل أسابيع، دعا الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون باريس إلى تسليم “مهني”، لكن لم يصدر رد من السلطات الفرنسية.

واستبعد مرافبون إقدام السلطات الفرنسية على تسليم فرحات مهني للسلطات الجزائرية لعدة اعتبارات.

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