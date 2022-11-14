الولايات المتحدة.. 3 ق_تلى في حادث إطلاق نار داخل حرم جامعي

هبة بريس _ وكالات

لقي ثلاثة أشخاص مصرعهم وأصيب آخران بجروح حين أطلق طالب مسلح النار داخل حرم جامعة فرجينيا، وفق ما أفادت به شرطة هذه الولاية الأمريكية اليوم الإثنين.

ويجري البحث بشكل مكثف عن الطالب المسلح، من قبل مصالح الشرطة.

وأوضحت السلطات أن حادث إطلاق النار وقع حوالي مساء أمس الأحد في مرآب للسيارات تابع لحرم الجامعة.

وعلقت السلطات الدراسة بالجامعة اليوم الإثنين، كما حثت الجامعة الجميع على التزام أماكن إقامتهم فيما يجري البحث عن المشتبه فيه.

وأوصت رسالة إلكترونية بعثها نائب رئيس الجامعة إلى الطلاب بتوخي الحذر، واتباع أوامر الاحتماء داخل الجامعة، لكون الوضع الخطر ما يزال قائما.

وحددت شرطة الجامعة هوية الطالب كريستوفر دارنل جونس على أنه المشتبه به، مبرزة أنه ما زال طليقا و”مسلحا وخطرا”.

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