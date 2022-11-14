مونديال قطر.. منتخب “نسور قرطاج” يصل إلى الدوحة

هبة بريس _ رياضة

وصل المنتخب التونسي اليوم الاثنين إلى العاصمة القطرية الدوحة استعداداً للمشاركة في نهائيات كأس العالم قطر 2022 التي تنطلق يوم الـ20 نوفمبر الجاري.

ويستعد منتخب “نسور قرطاج” لخوض غمار البطولة ضمن المجموعة الرابعة التي تضم معه كل من فرنسا بطلة العالم وأستراليا والدنمارك.

ويتصدر قائمة المنتخب التونسي في كأس العالم 2022، قائد الفريق يوسف المساكني ومتوسط ميدان كولن الألماني إلياس السخيري، فضلا عن مهاجم مونبلييه الفرنسي وهبي الخزري

وجاء قائمة تونس النهائية في كأس العالم 2022 كالأتي:

أيمن دحمان، بشير بن سعيد، معز حسن، أيمن البلبولي، محمد دراغر، وجدي كشريدة، بلال العيفة، منتصر الطالبي، ديلان برون، ياسين مرياح، نادر الغندري، علي معلول، علي العابدي، إلياس السخيري، عيسي العيدوني، فرجاني ساسي، غيلان الشعلالي، محمد على بن رمضان، حنبعل المجبري، سيف الدين الجزيري، نعيم السيلتي، أنيس بن سليمان، عصام الجبالي، وهبي الخزري، يوسف المساكني.

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