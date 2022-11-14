وزير الفلاحة: بلادنا تعرف موسما فلاحيا “جد صعب”
هبة بريس - لبنى ابروك
أكد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، أن بلادنا تعرف بداية موسم فلاحي جد صعب.
وذكر الوزير في معرض رده على أسئلة البرلمانيين بمجلس النواب يومه الاثنين، أن الموسم الحالي يأتي بعد موسم فلاحي استثنائي بكل المقاييس والذي عرف جفافا مطولا، بالاضافة الى السياق العالمي المتوتر والمأزوم وارتفاع أسعار المواد الفلاحية والغذائية والطاقية والمعادن الصناعية.
واستعرض الوزير، تدابير وإجراءات الوزارة لبداية الموسم الفلاحي، لافتا أن الإشكال الذي يواجهه القطاع حاليا هو ندرة التساقطات المطرية وضعف مخزون السدود.
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13 تعليقات
العام زين اسيوالوزير
اللهم اسقينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين اللهم غيثا نافعا..
قلة التساقطات والجفاف ينذر بأزمة غذائية ومائية كبيرة..
يجب إقامة صلاة الاستسقاء في كل مساجد المغرب ..
اوا ديرو صلاة الاستسقاء نطلبو الله يرحمنا ويشوف من حالنا في وجه الأطفال الرضع والبهائم الرتع والشيوخ الركع،
السبب عدم استخراج الزكاة في المنتوجات كلها العسل. الزيتون الحبوب. المواشي وقلة الحمد لله والاستغفار ..
لاحول ولاقوة الا بالله اللهم ارحمنا برحمتك ننتظر الرحمة منك يارب العالمين ليس لدينا ملجأ الاانت..
قال تعالى: ﴿فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا * يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا﴾..
كثرة الذنوب والمعاصي واكل أموال الناس ضلما ..
اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم ولا تعذبنا وانت علينا قادر
اللهم اسق عبيدك وبهيمتك،اللهم يا غياث غيثا مغيثا
الجفاف تسبب في ندرة الماء وقلة الماكل للاعلام والابقار مما دفع الفلاحين الى الاستغناء عنهم..
نتمنى ان يكون هذا العام من افضل الاعوام وان يغلق الناس فيه ..
اللهم اسقينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين يارب العالمين..