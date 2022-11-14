الوزيرة عمور: صادرات الصناعة التقليدية ارتفعت ب17%

هبة بريس - الرباط

أكدت وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، فاطمة الزهراء عمور، أن قطاع الصناعة التقليدية عرف انتعاشة مهمة مع انتعاش قطاع السياحة، وانعكس هذا إيجابيا على الصادرات .

وذكرت الوزيرة في معرض ردها على أسئلة البرلمانيين بمجلس النواب، يومه الاثنين، أن صادرات الصناعة التقليدية ارتفعت بنسبة 17% خلال ال 9 أشهر الماضية مقارنة مع سنة 2021، وبنسبة 23% مقارنة مع سنة 2019.

وشددت الوزيرة، على أنه يتم بذل مجهود كبير للترويج لمنتوجات الصناعة التقليدية عبر القيام بشراكات مع مختلف الفاعلين وخاصة تنزيل الاتفاقيات المتعلقة بالتسويق الالكتروني، بالإضافة إلى المشاركة في تظاهرات دولية .

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