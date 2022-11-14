نادي مارسيليا: حارث يشكو من التواء في أربطة ركبته اليسرى

هبة بريس - متابعة

أصدر نادي أولمبيك مارسيليا الفرنسي، بيانا بخصوص الإصابة التي تعرض لها نجمه المغربي أمين حارث، خلال مواجهة موناكو أمس الأحد في الدوري المحلي.

وقال مارسيليا في بيان نشره اليوم الاثنين على حسابه في موقع “تويتر”، إن حارث يشكو من التواء في أربطة ركبته اليسرى.

وأوضح النادي الفرنسي أن حارث بسبب هذه الإصابة، لن يتمكن من المشاركة مع منتخب المغرب في نهائيات كأس العالم التي تستضيفها قطر خلال الفترة بين 20 نوفمبر الجاري و18 ديسمبر المقبل.

وكان حارث ضمن القائمة النهائية لمنتخب المغرب التي ستشارك في مونديال قطر، لكن الإصابة التي تعرض لها في مباراة أمس، بخرت كل أحلامه في التواجد مع “أسود الأطلس” في الحدث العالمي.

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