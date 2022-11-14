الPPS: أداء الحكومة وبرنامجها لا يرتقيان إلى مواجهة التحديات والصعوبات

هبة بريس - الرباط

اعتبر حزب التقدم والاشتراكية، أن أداء الحكومة وبرنامجها لا يرتقيان إلى مستوى القدرة على مواجهة التحديات والصعوبات المطروحة.

وذكر الحزب في البلاغ الصادر عقب مؤتمره الوطني الحادي عشر، أن الأداء والبرنامج الحكوميين لا يرتقيان إلى القدرة على تفعيل توصيات النموذج التنموي الجديد.

ولفت الحزب، الى أن خطاب الحكومة، يغيبُ عنه الأبعاد الديموقراطية والسياسية والحقوقية. وفق المصدر ذاته

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