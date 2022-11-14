عزيز أخنوش ونبيل بنعبد الله

الPPS: أداء الحكومة وبرنامجها لا يرتقيان إلى مواجهة التحديات والصعوبات

2022-11-14 / 15:07
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هبة بريس - الرباط

اعتبر حزب التقدم والاشتراكية، أن أداء الحكومة وبرنامجها لا يرتقيان إلى مستوى القدرة على مواجهة التحديات والصعوبات المطروحة.

وذكر الحزب في البلاغ الصادر عقب مؤتمره الوطني الحادي عشر، أن الأداء والبرنامج الحكوميين لا يرتقيان إلى القدرة على تفعيل توصيات النموذج التنموي الجديد.

ولفت الحزب، الى أن خطاب الحكومة، يغيبُ عنه الأبعاد الديموقراطية والسياسية والحقوقية. وفق المصدر ذاته

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‫3 تعليقات

  1. قتلتونا بالخطابات والشعارات الفارغة دون تطبيق لقد بلغ السيل الزبى فقدنا الثقة فيكم

  2. وماذا ستفعل لو كنت حاليا رئسة حكومة هل ستغير شيئا.طبعا لا تبقى مجرد غرجات من اجل مصالحكم.

  3. أولا ما صأوصحه هى موحهه للنساء لوسط الميدان سعارات وكلام فارع بدن وقف التنفيد تكعد ترحل إلى متى هدا الفساد إلى متى إسقاط النطام

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