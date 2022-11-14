مونديال 2022.. الكشف عن تشكيلة المنتخب التونسي

هبة بريس - وكالات

كشف مدرب المنتخب التونسي لكرة القدم، جلال القادري، الاثنين، عن قائمة تضم 26 لاعبا تم استدعاؤهم لكأس العالم 2022 في قطر، وفي طليعتهم المهاجمان وهبي الخزري ويوسف المساكني.

وسيلعب “نسور قرطاج” في مشاركتهم السادسة في كأس العالم، في المجموعة الرابعة التي تضم أيضا فرنسا، أستراليا والدنمارك.

وتريث القادري في إعلان تشكيلته حتى اليوم الأخير المسموح به من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” وذلك من أجل إفساح المجال أمام جميع اللاعبين للالتحاق والوقوف على جهوزيتهم.

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