مونديال 2022.. الكشف عن تشكيلة المنتخب التونسي

2022-11-14 / 13:29
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هبة بريس - وكالات

كشف مدرب المنتخب التونسي لكرة القدم، جلال القادري، الاثنين، عن قائمة تضم 26 لاعبا تم استدعاؤهم لكأس العالم 2022 في قطر، وفي طليعتهم المهاجمان وهبي الخزري ويوسف المساكني.

وسيلعب “نسور قرطاج” في مشاركتهم السادسة في كأس العالم، في المجموعة الرابعة التي تضم أيضا فرنسا، أستراليا والدنمارك.

وتريث القادري في إعلان تشكيلته حتى اليوم الأخير المسموح به من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” وذلك من أجل إفساح المجال أمام جميع اللاعبين للالتحاق والوقوف على جهوزيتهم.

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‫10 تعليقات

  1. هناك لاعبين في المستوى المطلوب التوفيق للجميع بدون استثناء نحن دولة إسلامية عربية نحب الخير للكل لأن هذه مجرد لعبة كرة القدم فقط ..

  2. يجب تغيير وسط الميدان لانه ضعيف جدا دون المستوى وهذا رأيي بخصوص هذه التشكيلة المنتخب التونسي.

  3. نتمنى التوفيق والمزيد من العطاء والمجهودات من طرف المنتخب التونسي للفوز..

  6. منتخب تونس يحمل في قلبه كره تجاه المنتخب الوطني المغربي فهو يعتمد على الخبث الكروي ولا حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.

  7. تأهل المنتخب التونسي للمونديال بقطر غير مستحق لاعبين بدون مستوى ولكن الحظ هو الذي يلعب معهم هههههههههههه.

  10. تشكيلة المنتخب التونسي للمونديال بقطر تشكيلة لاباس بها نتمنى التوفيق والمزيد من العطاء في كرة القدم العربية.

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