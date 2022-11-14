ليفاندوفسكي: اللعب مع ميسي “حلم أي مهاجم”

2022-11-14 / 12:14
0
هبة بريس - وكالات

قال النجم البولندي المخضرم روبرت ليفاندوفسكي بأن اللعب بجوار الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم باريس سان جيرمان الفرنسي لكرة القدم، في صفوف برشلونة الإسباني، سيكون “حلما بالنسبة له”.

وذكرت تقارير إخبارية أن ميسي ربما يعود لصفوف برشلونة، الذي رحل عنه في صيف العام الماضي لسان جيرمان.

ويستعد ليفاندوفسكي للعب ضد ميسي، ضمن منافسات المجموعة الثالثة من مرحلة المجموعات في نهائيات كأس العالم بقطر، رغم الشائعات المستمرة بأن الثنائي ربما يلعبان في نفس الفريق، إذا كان قائد منتخب (التانجو)، الفائز 7 مرات بجائزة (الكرة الذهبية) كأفضل لاعب في العالم، يتطلع للعودة إلى قلعة (كامب نو).

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of مونديال 2022.. الكشف عن تشكيلة المنتخب التونسي

مونديال 2022.. الكشف عن تشكيلة المنتخب التونسي

2022-11-14 / 13:29
Photo of أب حارث : ابني يعيش وضعية نفسية صعبة ويحتاج دعواتكم

أب حارث : ابني يعيش وضعية نفسية صعبة ويحتاج…

2022-11-14 / 12:30
Photo of مدرب فريق الجيش الملكي النسوي: التتويج القاري “حدث متميز”

مدرب فريق الجيش الملكي النسوي: التتويج القاري “حدث متميز”

2022-11-14 / 10:50
Photo of مونديال قطر.. مواصلة عملية المسح الأمني لتأمين الملاعب

مونديال قطر.. مواصلة عملية المسح الأمني لتأمين الملاعب

2022-11-14 / 10:29
Photo of رونالدو يفتح النار: مانشستر يونايتد خانني

رونالدو يفتح النار: مانشستر يونايتد خانني

2022-11-14 / 09:52
Photo of إصابة أمين حارث على مستوى الركبة وشكوك حول مشاركته في المونديال

إصابة أمين حارث على مستوى الركبة وشكوك حول مشاركته…

2022-11-13 / 22:40
Photo of الملك يهنئ الجيش الملكي بعد التتويج بلقب دوري أبطال أفريقيا للسيدات

الملك يهنئ الجيش الملكي بعد التتويج بلقب دوري أبطال…

2022-11-13 / 22:37
Photo of سيدات الجيش الملكي يتوجن بلقب دوري أبطال أفريقيا لأول مرة في تاريخهن

سيدات الجيش الملكي يتوجن بلقب دوري أبطال أفريقيا لأول…

2022-11-13 / 22:14
Photo of بعثة المنتخب الوطني تصل إلى الدوحة

بعثة المنتخب الوطني تصل إلى الدوحة

2022-11-13 / 19:25
Photo of حكيمي يساهم بهدف في فوز كاسح لسان جيرمان قبل المونديال

حكيمي يساهم بهدف في فوز كاسح لسان جيرمان قبل…

2022-11-13 / 16:39

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق