ليفاندوفسكي: اللعب مع ميسي “حلم أي مهاجم”

هبة بريس - وكالات

قال النجم البولندي المخضرم روبرت ليفاندوفسكي بأن اللعب بجوار الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم باريس سان جيرمان الفرنسي لكرة القدم، في صفوف برشلونة الإسباني، سيكون “حلما بالنسبة له”.

وذكرت تقارير إخبارية أن ميسي ربما يعود لصفوف برشلونة، الذي رحل عنه في صيف العام الماضي لسان جيرمان.

ويستعد ليفاندوفسكي للعب ضد ميسي، ضمن منافسات المجموعة الثالثة من مرحلة المجموعات في نهائيات كأس العالم بقطر، رغم الشائعات المستمرة بأن الثنائي ربما يلعبان في نفس الفريق، إذا كان قائد منتخب (التانجو)، الفائز 7 مرات بجائزة (الكرة الذهبية) كأفضل لاعب في العالم، يتطلع للعودة إلى قلعة (كامب نو).

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0