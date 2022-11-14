باستعمال سلاح “BOLAWRAP”.. أمن الرباط يوقف شخصا

2022-11-14 / 12:04
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هبة بريس

اضطر مفتش شرطة يعمل بفرقة الأبحاث والتدخلات التابعة لولاية أمن الرباط، مساء أمس الأحد 13 نونبر الجاري، لاستعمال منظومة السلاح البديل “BOLAWRAP” لتحييد الخطر الصادر عن شخص يبلغ من العمر 41 سنة، من ذوي السوابق في قضايا السرقة والمخدرات، كان في حالة اندفاع وعرض حياة المواطنين وعناصر الشرطة لتهديد خطير باستعمال أداة راضة.

وكانت عناصر الشرطة قد تدخلت لتوقيف المشتبه فيه الذي كان في حالة سكر متقدمة، وذلك بعد أن عرض بائعا متجولا للضرب والجرح باستعمال أداة حديدية بحي “الرشاد” بالرباط، غير أنه واجه موظفي الشرطة بمقاومة عنيفة، الأمر الذي اضطر مفتش الشرطة لاستعمال جهاز “BOLAWRAP” للسيطرة على المعني بالأمر بشكل كامل ودرء الخطر الصادر عنه.

وقد مكن الاستعمال الاضطراري لهذا الجهاز البديل من تفادي تعريض أي مواطن للخطر، بمن فيهم موظفي الشرطة الذين شاركوا في التدخل، فضلا عن تحقيق النجاعة المطلوبة في عملية توقيف المشتبه فيه.

وقد تم إخضاع المشتبه فيه لتدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد الخلفيات الحقيقية وراء ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

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