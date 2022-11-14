انفجار اسطنبول.. تركيا ترفض تعازي أمريكا

2022-11-14 / 11:16
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هبة بريس - وكالات

أعلن وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، يوم الإثنين، أن بلاده ترفض تعازي أمريكا على خلفية اعتداء اسطنبول.

وقال صويلو في تصريح: “لا تقبل التعزية من السفارة الأميركية ونرفضها.. نعرف من يدعم الإرهاب في شمال سوريا، ونعرف الرسالة التي أرادوا إيصالها لتركيا م خلال هذا الهجوم”، مشددا على أن “من يدعم المنظمات الإرهابية شمال سورية هو من نفّذ الهجوم ضدنا”.

ونشرت وسائل إعلام تركية، اليوم الاثنين، صورة لامرأة قالت إنها “مشتبه بها تنفيذ الهجوم الإرهابي وهي سورية تدعى أحلام البشير”.

وبينت تقارير صحفية تركية، أن أحلام البشير تابعة لحزب العمال الكوردستاني المعارض لأنقرة PKK، وقد دخلت بطريقة غير شرعية من عفرين إلى تركيا قبل أسبوع.

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تعليق واحد

  1. كل التعازي والمواساة لأهل و أسر الضحايا و خالص المتمنيات بالشفاء العاجل لكل المصابين

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