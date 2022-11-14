مدرب فريق الجيش الملكي النسوي: التتويج القاري “حدث متميز”

هبة بريس

قال مدرب فريق الجيش الملكي لكرة القدم النسوية محمد أمين عليوة، مساء أمس الأحد بالرباط ، إن “اللقب القاري الأول لنادي الجيش الملكي يشكل حدثا متميزا في كرة القدم الوطنية”.

وأضاف عليوة ، خلال ندوة نظمت عقب المباراة النهائية التي جمعت الجيش الملكي وماميلودي صنداونز (4-0) ، “أنا راض بأن عناصر نادي الجيش الملكي نجحت في الاحتفاظ بلقب دوري أبطال إفريقيا للسيدات في المغرب “.

وأوضح أنه “على المستوى النفسي ، كانت لاعبات الجيش الملكي متحمسات وتركيزهن انصب على هدف الفوز في المباراة” ، مضيفا أن الفريق الذي كان لديه رغبة وانضباض كبير من الناحية التكتيكية كان هو صاحب الكلمة الأخيرة في هذه المباراة الحاسمة “.

وتابع أن “الوصول إلى مباراة النهائي يعد في حد ذاته إنجازا كبيرا ، لكننا شعرنا بأننا قريبون جدا من الهدف وفعلنا كل شيء لتحقيقه” ، مشيرا إلى أن “لاعبات ماميلودي صنداونز الجنوب افريقي انتابهن الحذر منذ انطلاق المقابلة ، لكن فريق الجيش الملكي استطاع تسجيل هدفه بعد مرور الربع الأول من اللقاء” .

وفي ما يتعلق بتطوير كرة القدم النسوية بالمغرب ، أشار مدرب الجيش الملكي إلى أن المغاربة يمكنهم أن يفتخروا بالوضع الحالي لكرة القدم النسوية ، ويتضح ذلك من المسيرة الاستثنائية للبؤات الأطلس في كأس أمم إفريقيا ، وتأهلهن إلى نهائيات كأس العالم المقرر إقامته في أستراليا ونيوزيلندا سنة 2023 ، فضلا عن تتويج فريق الجيش الملكي بلقب دوري أبطال إفريقيا للسيدات.

وأبرز أن “المكانة التي تتمتع بها حاليا كرة القدم المغربية النسوية على الساحة القارية والعربية تعد ثمرة جهود كبيرة مبذولة من العديد من الفاعلين وخاصة الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم التي تقوم بعمل كبير في هذا الاتجاه”.

من جهته ، أكد جيري تشابالا مدرب فريق ماميلودي صنداونز أن طرد لاعبتين كان له أثر كبير على أداء فريقه ، مشيرا إلى أن “الجيش الملكي كان الفريق الأفضل على رقعة الميدان”.

وأضاف “لقد بذلنا قصارى جهدنا لمحاولة الفوز باللقب للمرة الثانية على التوالي ، لكن لعبة كرة القدم تبقى مفتوحة على جميع الاحتمالات”.

وقال المدرب الجنوب افريقي “خلال نصف ساعة الأولى من المباراة ، مارسنا ضغطا متزايدا على فريق الجيش الملكي في محاولة لأخذ زمام الأمور لكن من دون فعالية ، خاصة بعد الهدف الأول الذي استقبلناه من ضربة جزاء”.

واستطرد قائلا ” فوز الجيش الملكي جاء نتيجة جهود المغرب لتطوير كرة القدم النسوية . إنه لأمر جيد أن نرى انخراط الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم في النهوض بكرة القدم النسوية وما يفعله المغرب في هذا الاتجاه يجب أن يشكل مصدر إلهام للدول الإفريقية الأخرى حتى نتمكن من إقامة مسابقات لكرة القدم النسوية رفيعة المستوى على صعيد الأندية والمنتخبات الوطنية”.

وأحرز فريق الجيش الملكي لقب دوري أبطال إفريقيا للسيدات (المغرب 2022 )، عقب فوزه على ماميلودي صنداونز الجنوب افريقي بأربعة أهداف نظيفة ، في المباراة النهائية التي جمعتهما ، مساء الأحد ، على أرضية المجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله بالرباط.

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