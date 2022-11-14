الأمن التركي: المتورطة بتفجير اسطنبول سورية الجنسية

2022-11-14 / 10:15
2
هبة بريس - وكالات

أعلن الأمن التركي اليوم الاثنين، أن المتورطة بتفجير اسطنبول اعترفت بأنها نفذت هجوم شارع الاستقلال بتعليمات من حزب العمال الكردستاني.

وقال الأمن التركي في بيان له: “اعتقلنا المدعوة أحلام البشير والحاملة للجنسية السورية، عند الساعة 2:50 فجرا، في المنزل الذي اختبأت فيه بعد تنفيذ العملية بمنطقة إيسينلير في اسطنبول”.

من جهته، قال وزير الداخلية التركي سليمان صويلو: “من نفذت الهجوم جاءت من شمال سوريا، وأخذت التعليمات من وحدات حماية الشعب الكردية/حزب العمال الكردستاني في مدينة عين العرب/كوباني شمالي سورية، وكانت تخطط للهروب إلى اليونان”.

وأضاف: “رصدنا مكالمة يوجه فيها المتكلم عناصر الخلية بقتل منفذة الهجوم لمنع معرفة ملابسات الهجوم. اعتقلنا شخص بهذه الخلية مكلف بقتل المهاجمة”.

وأشار إلى أن أحلام البشير دخلت إلى تركيا من منطقة عفرين بطريقة غير شرعية قبل أسبوع، وقد تلقت تدريبها بصفتها عضو استخبارات خاصة في حزب العمال الكردستاني.

ما رأيك؟
المجموع 6 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of الجزائر.. تفحم 16 شخصا في حادث مأساوي

الجزائر.. تفحم 16 شخصا في حادث مأساوي

2022-11-14 / 19:33
Photo of حزب العمال الكردستاني” ينفي أي دور له في تفجير إسطنبول

حزب العمال الكردستاني” ينفي أي دور له في تفجير…

2022-11-14 / 18:52
Photo of الجزائر.. المؤبد ومذكرة توقيف دولية ثانية لزعيم حركة “مالك “

الجزائر.. المؤبد ومذكرة توقيف دولية ثانية لزعيم حركة “مالك…

2022-11-14 / 18:43
Photo of الولايات المتحدة.. 3 ق_تلى في حادث إطلاق نار داخل حرم جامعي

الولايات المتحدة.. 3 ق_تلى في حادث إطلاق نار داخل…

2022-11-14 / 18:27
Photo of البرلمان الأوروبي يصوت على قرار يصنف روسيا “دولة إرهابية”

البرلمان الأوروبي يصوت على قرار يصنف روسيا “دولة إرهابية”

2022-11-14 / 12:54
Photo of انفجار اسطنبول.. تركيا ترفض تعازي أمريكا

انفجار اسطنبول.. تركيا ترفض تعازي أمريكا

2022-11-14 / 11:16
Photo of وزير الداخلية التركي: اعتقال المشتبه به في تنفيذ تفجير إسطنبول

وزير الداخلية التركي: اعتقال المشتبه به في تنفيذ تفجير…

2022-11-14 / 09:43
Photo of أولى صور متهمة مفترض ضلوعها في تفجير شارع الإستقلال بتركيا

أولى صور متهمة مفترض ضلوعها في تفجير شارع الإستقلال…

2022-11-13 / 21:00
Photo of دول عربية تدين تفـ.ـجير ميدان تقسيم باسطنبول

دول عربية تدين تفـ.ـجير ميدان تقسيم باسطنبول

2022-11-13 / 19:50
Photo of الخضر الألماني يدعو لتصنيف الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية

الخضر الألماني يدعو لتصنيف الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية

2022-11-13 / 18:49

‫2 تعليقات

  1. على اردغان طرد كل السوريين، لانهم تبين انهم اما ارهابيين او محتالين او متسولين في كل الحالات لا نفع معهم،

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق