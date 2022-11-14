رونالدو يفتح النار: مانشستر يونايتد خانني

2022-11-14 / 09:52
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هبة بريس - وكالات

فتح النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو النار على ناديه مانشستر يونايتد الإنجليزي ومديره الفني إريك تن هاغ، قائلا إنه تعرض للخيانة في “أولد ترافورد”.

وفي مقابلة مثيرة مع الإعلامي البريطاني الشهير بييرس مورغان، اعتبر رونالدو أن إدارة النادي “خانته” بمحاولة إجباره على الرحيل الصيف الماضي، مؤكدا أنه “لا يحترم” تن هاغ لأن الأخير لم يظهر له الاحترام حسب تعبيره.

وقال رونالدو إن النادي حقق “صفر تقدم” منذ رحيل مديره الفني التاريخي أليكس فيرغسون في صيف 2013، عندما قرر “السير” اعتزال التدريب.

وأوضح: “نعم كانوا يحاولون إجباري على الرحيل. ليس فقط المدرب بل أيضا شخصان أو ثلاثة حول النادي. شعرت بالخيانة”.

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