الملك يهنئ الجيش الملكي بعد التتويج بلقب دوري أبطال أفريقيا للسيدات
هبة بريس -
إثر تتويج فريق الجيش الملكي للسيدات بدوري أبطال افريقيا لكرة القدم، أجرى صاحب الجلالة الملك محمد السادس اتصالا هاتفيا مع مدرب الفريق محمد أمين اعليوة وعميدة الفريق رباح عزيزة، معربا جلالته عن تهانئه الحارة بهذا التتويج.
وخلال هذا الاتصال الهاتفي، الذي أعقب المباراة التي احتضنها مركب الأمير مولاي عبد الله بالرباط مساء اليوم الأحد، ضد الفريق الجنوب إفريقي ماميلودي صانداوز، كلف جلالة الملك مدرب وعميدة الفريق بنقل تهانئه إلى اللاعبات والطاقم والجمهور بهذا الإنجاز الهام، الذي يشكل مصدر تحفيز وفخر لكافة المغاربة.
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10 تعليقات
ماحكم الشريعة الإسلامية السمحاء في لعب الفتيات لكرة القدم او غيرها من الألعاب الاخرى السؤال موجه للعلماء والمفتيين نريد جوابا من العلماء مع الذليل
هنيئا لهن بهذا الفوز المستحق..
الف مبروك لكن على هذا الفوز الثمين..
تهانينا للمنتخب الوطني للجيش الملكي نساء على فوزهن ..
شرفتن المغرب يا بطلات افريقيا..
شرف المغرب وافريقيا..
الكرة المغربية في تقدم كبير كل التقدير والاحترام والتوفيق لسيدات الجيش الملكي..
الف مبروك لسيدات الجيش الملكي..
هنيئا لهن مجهودهن عاد عليهن بالنفع والنتيجة المرضية ..
شرف المغرب والمغاربة والعرب ..