الملك يهنئ الجيش الملكي بعد التتويج بلقب دوري أبطال أفريقيا للسيدات

2022-11-13 / 22:37
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هبة بريس -

إثر تتويج فريق الجيش الملكي للسيدات بدوري أبطال افريقيا لكرة القدم، أجرى صاحب الجلالة الملك محمد السادس اتصالا هاتفيا مع مدرب الفريق محمد أمين اعليوة وعميدة الفريق رباح عزيزة، معربا جلالته عن تهانئه الحارة بهذا التتويج.

وخلال هذا الاتصال الهاتفي، الذي أعقب المباراة التي احتضنها مركب الأمير مولاي عبد الله بالرباط مساء اليوم الأحد، ضد الفريق الجنوب إفريقي ماميلودي صانداوز، كلف جلالة الملك مدرب وعميدة الفريق بنقل تهانئه إلى اللاعبات والطاقم والجمهور بهذا الإنجاز الهام، الذي يشكل مصدر تحفيز وفخر لكافة المغاربة.

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