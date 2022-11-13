سيدات الجيش الملكي يتوجن بلقب دوري أبطال أفريقيا لأول مرة في تاريخهن

هبة بريس - الرياضة

توجت سيدات الجيش الملكي بلقب دوري أبطال أفريقيا لأول مرة في تاريخهن بعد فوزهن على ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي بأربعة أهداف دون رد، مساء اليوم الأحد، بملعب مولاي عبد الله بالرباط.

وسجلت فاطمة تكناوت هدف التقدم للجيش في الدقيقة 15 من ضربة جزاء، وأضافت ابتسام جريدي الهدف الثاني في الدقيقة 54، وعادت إبتسام جريدي لتسجيل هدفين آخرين في الدقيقتين 88 و92.

ولعبت لاعبات الفريق الجنوب افريقي بنقص عددي بعد طرد اللاعبتان مولودزي في الدقيقة 33 ونالافو في الدقيقة 52.

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