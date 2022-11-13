أولى صور متهمة مفترض ضلوعها في تفجير شارع الإستقلال بتركيا

2022-11-13 / 21:00
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هبة بريس - وكالات

قُتل ستة أشخاص على الأقل وأصيب العشرات في انفجار في منطقة مزدحمة بوسط مدينة اسطنبول التركية، بحسب السلطات التركية.

وأظهرت مقاطع فيديو لكاميرات مراقبة بشارع الاستقلال امرأة “محجبة” اشتبهت المصالح الامنية التركية في ضلوعها في تفجير شارع الاستقلال.

وتعهد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، خلال كلمة بثها التلفزيون التركي بعد ساعتين من الانفجار الذي وقع في شارع الاستقلال التجاري، بالكشف عن منفذي التفجير، وأضاف: “سوف ينالون عقابهم”.

وتابع الرئيس التركي بالقول إن الأشخاص الذين يحاولون النيل من بلاده “لن يحققوا طموحهم”، مشيرا إلى أن محاولات “الجماعات الإرهابية” سيكون مصيرها الفشل.

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