دول عربية تدين تفـ.ـجير ميدان تقسيم باسطنبول

2022-11-13 / 19:50
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هبة بريس - وكالات

أدانت مصر والسعودية والأردن، وفلسطين التفجير الذي استهدف شارع الاستقلال بحي تقسيم وسط إسطنبول، وأسفر عن مقتل 6 أشخاص وإصابة 53 آخرين.

وقالت بيان للمتحدث باسم الخارجية المصرية أحمد أبو زيد، إنه “يدين بأشد العبارات حادث التفجير الإرهابي الذي وقع بمدينة إسطنبول والذي أسفر عن وقوع عدد من الضحايا والمصابين”.

وأعرب متحدث الخارجية المصرية عن “خالص تعازي مصر لذوي الضحايا والشعب التركي الصديق والجمهورية التركية” متمنيا الشفاء العاجل للمصابين، بحسب “بوابة الأهرام” المصرية.

وأكد أبو زيد على “موقف مصر الثابت الذى يرفض كافة أشكال العنف والإرهاب مهما كانت مسبباته”، داعيا “جميع دول العالم إلى التضامن في مواجهة هذه الظاهرة البغيضة وتجفيف منابع دعمها بأي شكل من الأشكال”.
في سياق متصل، أعربت وزارة الخارجية السعودية في بيان عن إدانة المملكة “بأشد العبارات التفجير الإرهابي الذي استهدف منطقة تقسيم وسط إسطنبول وأدى إلى وفاة وجرح عددٍ من المدنيين”.

وتابع البيان: “أكدت وزارة الخارجية وقوف السعودية مع جمهورية تركيا ضد هذا العمل الجبان”، على ما نقلت وكالة “واس” الرسمية.

وأضاف “تقدم الوزارة صادق العزاء والمواساة لذوي الضحايا وللحكومة والشعب التركي الشقيق، مع تمنياتها الصادقة بالشفاء العاجل للمصابين”.
شارع الاستقلال في العاصمة التركية إسطنبول بعد الانفجار بتاريخ 13 نوفمبر –

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‫10 تعليقات

  2. لا حول و لا قوة الا بالله، الله يرحمهم و يتقبلهم شهداء و يصبر اهلهم و يشفي و يعفي عن المصابين

  3. تعازينا لاشقائنا فى تركيا شعبا وقيادة نقف مع تركيا 🇹🇷 قلبا وقالبا ونتمنى الشفاء العاجل للمصابين

  6. اللهم احفظ تركيا وأهلها وأرحم المتوفين واشفي المصابين بهذا الحدث الاليم 💔

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