بعثة المنتخب الوطني تصل إلى الدوحة
حلت بعثة المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم، مساء اليوم الأحد 13 نونبر بمطار حمد الدولي بالدوحة ، للمشاركة في نهائيات النسخة ال32 لكأس العالم التي تستضيفها قطر بين 20 نونبر الجاري و18 دجنبر المقبل.
وكان في استقبال بعثة المنتخب الوطني سفير المملكة المغربية بالدوحة، محمد ستري واعضاء من السفارة المغربية ، فيما جج حشد غفير من أفراد الجالية المغربية المقيمة بقطر الى مقر إقامة المنتخب الوطني بمنطقة الخليج الغربي لتشجيع “أسود أطلس” والتعبير عن مؤازرتهم لهم في هذه التظاهرة الكروية العالمية.
وضمت بعثة المنتخب الوطني 7 لاعبين، هم أحمد رضا التكناوتي، يحيى عطية الله، يحيى جبران، منير المحمدي الكجوي، سليم أملاح، جواد ياميق، وعز الدين أوناحي، على أن ينضم إليهم باقي اللاعبين الذين وجهت لهم الدعوة تباعا بقطر، لالتزاماتهم مع فرقهم.
ورافق بعثة المنتخب الوطني عبد المالك ابرون عضو المكتب المديري للجامعة نيابة عن فوزي لقجع رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم ، رئيس البعثة.
وستتوجه النخبة المغربية إلى الامارات لإجراء مقابلة ودية يوم 17 نونبر بالشارقة ضد منتخب جورجيا ثم تعود بعد ذلك الى الدوحة لاستكمال التحضيرات للمواجهات الرسمية .
وكانت قرعة نهائيات كأس العالم قطر 2022 قد وضعت المنتخب الوطني في المجموعة السادسة إلى جانب منتخبات كرواتيا وبلجيكا وكندا.
24 تعليقات
يعلم الله شحال من مليار تخسر و الناس كتموت من غلاء الأسعار و القهر.
الخسارة والعودة سريعاا
لالغلاء الأسعار
عاش الشعب
بقتلنا غي الكورة و الناس ملقات متكل
اموال الشعب مشات لقطر
الطاقم الإداري اكتر من الاعبين لاحول ولاقوة الا بالله العلي العظيم
والمطربين والمغنيين لابسين الطرابش حمرين وصلوا ولا مازال؟
سبحان الله حتى الهيبة مشات مع كترة الاخفاقات وحتى القصر لم يعد يستقبلهم كما في عهد المرحوم الحسن الثاتي
عودة سريعة انشاء الله
على سلامتهم تتمنى الفوز للمنتخب وعودتهم باللقب بالكأس إنشاء آلله.
أنا أتمنى لهم على الأقل تأهله بالربع النهائي لكأس العالم بقطر ليحطم إنجاز مهم في حياة كرة القدم المغربية..
الحمد لله منتخب متكامل ماديا ومعنويا يجب عليه ان يعطي نتائج مهمة وايجابية تعزز الكرة القدم المغربية.
بالتوفيق والسداد إن شاء الله تمشيو سالمين وترجعو غانمين
نرجوا منهم أن يدخلوا الفرحة على الجمهور الرياضي الكروي المغربي وإن يشرفوا بلدهم وراية المغرب ..
واكلين شاربين مخلصين الشعب لي واكل الهراوة
يجب أن يتحدون من أجل الوطن وتحقيق الهدف المشاركة في كأس العالم في قطر لا نريد أن تذهب الميزانية العامة في مهب الريح كالعادة
هدر المال العام في ظل الازمة الاقتصادية
نتمنى هذه المصاريف التي تصرف على المنتخب الوطني المغربي أن تعطي مفعولها للنهوض بالكرة القدم المغربية..
راه مغيتعطلوش دغيا غيرجعوا متحمسوش
منا هنا لسيمانة غيحطو صور عودة مبكرة للمنتخب المغربي من مونديال قطر ههههههه
اطلب من الله ان يوفق اولاد بلادي الاسود. في المقابلة ان شاء الله يارب. الله يوفقهم الله.بتوفيق لفريقنا الوطني