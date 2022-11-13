بعد المحامين ..الموثقون ينتفضون ضد وهبي بعد منح العدول صلاحية تسلم الودائع

2022-11-13 / 19:23
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هبة بريس - الرباط

استنكر الموثقون بالمغرب ، توجه وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، الى منح العدول الحق في تسلم وتلقي الودائع، وهي وظيفة كانت حكرا على الموثقين بحصب بيان صادر عن الموثقين .

وقال الموثقون إن ترامي العدول على الودائع التي هي اختصاص حصري وتاريخي للموثقين” يرمي إلى “خلق مهنة موازية لمهنة التوثيق عبر منح الاختصاصات الحصرية للموثقين بحسب رأيهم .

ويعتقد الموثقون ان “الموثق موثق والعدل عدل، والتنافي بين المهنتين لا يشمل فقط الاسم بل أيضا الاختصاص والجوهر والصفة والتنظيم والحماية للأفراد والمعاملات

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‫3 تعليقات

  1. العدول مختصون بالتوثيق منذ أربعة عشر قرنا على مر الدهور والعصور قبل غيرهم

  2. الإيداع يعتبر آلية لتحقيق الأمن التعاقدي وليس اختصاص،
    هؤلاء المهنيين الذين يسمون بالموثقين يجهلون ابجديات القانون ويدعون أن الايداع هو حكر لهم لاحول ولا قوة الا بالله

  3. مؤسسة الإيداع والتدبير مؤسسة عمومية واعطي صندوق الإيداع كآلية لحماية حقوق المواطن التي نسمع يوميا عن هدرها وجب إعادة النظر في الآلية التي لم يحسنوا استعمالها فمادمنا نتحدث عن حماية حقوق المواطن فالالية لجميع المهنيين والعبرة بطريقة الاستعمال

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