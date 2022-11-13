بعد المحامين ..الموثقون ينتفضون ضد وهبي بعد منح العدول صلاحية تسلم الودائع

هبة بريس - الرباط

استنكر الموثقون بالمغرب ، توجه وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، الى منح العدول الحق في تسلم وتلقي الودائع، وهي وظيفة كانت حكرا على الموثقين بحصب بيان صادر عن الموثقين .

وقال الموثقون إن ترامي العدول على الودائع التي هي اختصاص حصري وتاريخي للموثقين” يرمي إلى “خلق مهنة موازية لمهنة التوثيق عبر منح الاختصاصات الحصرية للموثقين بحسب رأيهم .

ويعتقد الموثقون ان “الموثق موثق والعدل عدل، والتنافي بين المهنتين لا يشمل فقط الاسم بل أيضا الاختصاص والجوهر والصفة والتنظيم والحماية للأفراد والمعاملات

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