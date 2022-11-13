الخضر الألماني يدعو لتصنيف الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية

2022-11-13 / 18:49
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هبة بريس -

يتصاعد التوتر بين برلين وطهران على خلفية الإحتجاجات التي تشهدها إيران، ودعا رئيس حزب الخضر الألماني أوميد نوريبور الاتحاد الأوروبي إدراج الحرس الثوري الإيراني على قائمة المنظمات الإرهابية.

وقال نوريبور لصحيفة “بيلد أم زونتاغ” الألمانية الأسبوعية في عددها الصادر اليوم الأحد (13 نوفمبر/تشرين الثاني 2022): “عندما أسأل المتظاهرين في إيران عن الطريقة التي يمكننا من خلالها تقديم المساعدة، يقولون: يجب ألا يتم السماح للأشخاص الذين يقتلون أطفالنا بإرسال أبنائهم إلى أوروبا للعربدة “.

وتابع قائلاً: “ولأجل القيام بذلك، يجب تجميد الحسابات التي يتم عن طريقها تمويل إقامة الحفلات الصاخبة. يجب على الاتحاد الأوروبي أن يضع الحرس الثوري، حامل لواء القمع الرئيسي، على قائمة الإرهاب”.

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‫2 تعليقات

  2. حذاري انه فخ من امريكا واسرائيل باسم حقوق الانسان زعما جامعيين ….

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