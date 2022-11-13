إنـ..فجار تقسيم ..أردوغان يؤكد سقوط 6 ضحايا وأصابع الإتهام تتجه لإمرأة

2022-11-13 / 18:26
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هبة بريس - وكالات

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مساء الأحد، إن حاكم إسطنبول أبلغه بسقوط 6 ضحايا و53 مصابا في الانفجار الذي وقع بمنطقة تقسيم في إسطنبول.

وفي وقت سابق كشف حاكم إسطنبول، عن إحصاء 4 قتلى و38 جريحا في الانفجار الذي وقع في منطقة تقسيم.

وقال أردوغان في تصريح له عقب الانفجار:”هناك إشارات وشكوك بأن انفجار إسطنبول عمل إرهابي. وهناك سيدة ضالعة فيه، ولا نزال نبحث لتحديد هوية الفاعلين”.

من جهة أخرى، فرضت هيئة الرقابة الإعلامية في تركيا، حظرا إعلاميا مؤقتا على الانفجار الذي وقع في شارع الاستقلال بمنطقة تقسيم في إسطنبول.

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‫11 تعليقات

  1. من يأوى الثعابين لا يشتكى من لدغهم
    ربنا يرحم اللى ماتوا ويشفى المصابين

  4. المرجو من اردوغان ضبط النفس و ان لا يكون التفجير سبب لانزال الجيش الى الشوارع كما نعلم الجيش مكانه في التكنات العسكرية 😏

  8. اللهم إرحم الشهداء وشافي الجرحى
    الله ينتقم من الخونة والعملاء
    الله يحفظ الجمهورية التركية أرض وشعب وحكومة وجيش

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