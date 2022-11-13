الخارجية التركية ..نعمل بجد لكشف مرتكبي الهجوم الغادر في منطقة تقسيم

2022-11-13 / 18:09
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هبة بريس - وكالات

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان سقوط 6 قتلى على الأقل و53 جريحا في الانفجار الذي هز شارع الاستقلال السياحي الشهير في منطقة تقسيم وسط إسطنبول عصر اليوم الأحد.

وتعهد أردوغان -في كلمة متلفزة- بالكشف عن منفذي التفجير، وقال إنهم “سينالون عقابهم”، وأضاف أن “العناصر التي تحاول النيل من الدولة التركية لن تحقق طموحها”.

من جهته، صرح وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو بأن جميع وحدات الدولة التركية “تعمل بجد لكشف مرتكبي الهجوم الغادر في منطقة تقسيم وسط إسطنبول”.

وقد أعلن والي إسطنبول علي يرلي قايا أن الانفجار وقع حوالي الساعة 4:20 عصر اليوم (13:20 بتوقيت غرينتش)، وذكرت وكالة الأناضول التركية الرسمية أن السلطات لم تتمكن على الفور من معرفة سبب الانفجار.

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‫11 تعليقات

  1. حسب الاخبار الدولية قيل انها إمرأة من فجرت نفسها والله أعلم ربما من حزب العمال الكردستاني.

  6. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم… ربنا يحفظ كل الإنسانية من كل اهل الشر ف كل مكان يارب

  7. لا حول ولا قوة الا بالله
    الواحد كيتمنى لتركيا الاسوء لكن بعيد عن عامة الشعب
    ربنا يرحم من مات ويشفي المصابين

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