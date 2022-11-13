تفجير تقسييم” بتركيا ..،المغرب يدعو مواطنيه اتخاد الحيطة

هبة بريس _ الرباط

أعلنت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، بتنسيق مع القنصلية العامة للمملكة المغربية بإسطنبول، أنها تتابع عن كثب أوضاع المواطنين المغاربة المتواجدين هناك.

وعلى إثر حادث الانفجار الذي شهده شارع الاستقلال بمنطقة تقسيم بمدينة إسطنبول التركية، اليوم الأحد، قامت الوزارة بإحداث خلية أزمة، إلى جانب تخصيص أرقام هاتفية رهن إشارة المواطنين المغاربة من أجل التواصل والاستفسار.

ودعت وزارة الخارجية المواطنين المغاربة بإسطنبول إلى توخي أقصى درجات الحيطة والحذر، والالتزام بالتعليمات الصادرة عن السلطات التركية.

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