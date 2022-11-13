تفجير تقسييم” بتركيا ..،المغرب يدعو مواطنيه اتخاد الحيطة
هبة بريس _ الرباط
أعلنت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، بتنسيق مع القنصلية العامة للمملكة المغربية بإسطنبول، أنها تتابع عن كثب أوضاع المواطنين المغاربة المتواجدين هناك.
وعلى إثر حادث الانفجار الذي شهده شارع الاستقلال بمنطقة تقسيم بمدينة إسطنبول التركية، اليوم الأحد، قامت الوزارة بإحداث خلية أزمة، إلى جانب تخصيص أرقام هاتفية رهن إشارة المواطنين المغاربة من أجل التواصل والاستفسار.
ودعت وزارة الخارجية المواطنين المغاربة بإسطنبول إلى توخي أقصى درجات الحيطة والحذر، والالتزام بالتعليمات الصادرة عن السلطات التركية.
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9 تعليقات
يريدون اشعال الفتنة بهذا البلد ولكن بقدرة الله تعال لن يصلوا.
السلامة يآرب ولطفك بهم ونتمنى من الحكومة التركية ان تصل الى الحقيقة ومعاقبة كل من سولت له نفسه بفعل هذه الأفعال الإجرامية اللاخلاقية في حق الضحايا الأبرياء الذين لاذنب لهم ولا حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
انها عملية إرهابية فعلا مدبرة بإحكام..
لا ننسى أن تركيا الراعي الرسمي الارهاب في الشرق الأوسط.كما تدين تدان..
حسبي الله ونعم الوكيل بالظالمين وكل من يزرع الفتن..
اللهم احفظ أخوننا وأخواتنا المسلمين والمسلمات يارب العالمين عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك يارب العالمين..
الارهاب لا دين له ولا عقيدة ولا اي ديانة ينتمي اليها ..
نتمنى القبض على المتطرفين والعناصر الإرهابية وتقديمهم الى العدالة من اجل الإعدام ..
الإرهاب لا دين ولا ملة وهو عمل إجرامي مهما كانت الدوافع. يجب الضرب بيد من حديد.