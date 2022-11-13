قت_لى والعشرات من الج_رحى في انفجار بتقسيم وسط اسطنبول

2022-11-13 / 16:14
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هبة بريس _ وكالات

أفاد والي إسطنبول علي يرلي قايا بسقوط 4 قتلى و38 جريحا في انفجار هز منطقة تقسيم (وسط المدينة) اليوم الأحد، من دون أن تتضح أسبابه على الفور.

وذكر الوالي أن الانفجار وقع الساعة 4:20 عصر اليوم (13:20 بتوقيت غرينتش)، وقد أفادت وكالة الأناضول التركية الرسمية بأن السلطات لم تتمكن على الفور من معرفة سبب الانفجار.

وسقط عدد من الجرحى في انفجار قوي لم يُعرف مصدره بعد ظهر الأحد في شارع الاستقلال المزدحم بقلب اسطنبول، كما ذكر التلفزيون التركي “ان تي في”.

وحصل الانفجار بُعيد الساعة 16,00 (13,00 ت غ)، في وقت كان حشد المارة كثيفًا في شارع الاستقلال، حسبما أفادت القناة التلفزيونية التركية التي أشارت إلى وقوع “خمسة إلى عشرة جرحى” على الأقل.

وأظهرت لقطات نشرتها القناة انتشار فرق الإغاثة والشرطة في المكان الذي أُخلي من المارّة.

وفي صور انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي حول لحظة وقوع الانفجار، تبدو ألسنة لهب من بعيد بعد دوي انفجار وسط حالة ذعر بين المارّة.

وتظهر أيضًا حفرة سوداء كبيرة في هذه الصور، بالإضافة إلى عدد من الأشخاص الممدين على الأرض في مكان قريب.

واستُهدف شارع الاستقلال في سلسلة من الهجمات الإرهابية عامَي 2015 و2016. وتبنّى تنظيم الدولة الإسلامية هذه الهجمات التي أسفرت عن مقتل نحو 500 شخص وإصابة أكثر من ألفَي شخص بجروح.

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