تسجيل 56 إصابة جديدة دون وفيات بـ”كورونا”

هبة بريس _ الرباط

قالت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، اليوم الأحد، انه تم تسجيل 56 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس “كورونا” خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 1.266.617 في المغرب.

وجاء في النشرة اليومية للوضعية الوبائية أن مجموع التحاليل المنجزة، عقب إجراء 2616 من الفحوصات الجديدة، قد بلغ 12.701.385 منذ بداية انتشار الفيروس على المستوى الوطني؛ في 2 مارس من سنة 2020..

ولم تسجل الفترة نفسها أي حالة وفاة جديدة ليستقر العدد الإجمالي في 16.283، بينما تم التأكد، وفق المصدر ذاته، من 58 حالة شفاء إضافية ليصل التعافي إلى 1.249.644.

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