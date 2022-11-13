رافعة تنهي حياة مهاجر مغربي ضواحي مانطوفا شمال إيطاليا

2022-11-13 / 14:50
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عبد اللطيف الباز / هبة بريس

لقي مهاجر مغربي مصرعه إحدى الشركات الخاصة ” نوفا تيسي “في كاستلبلفورتي بمحافظة مانطوفا شمال إيطاليا، بعدما سقط من رافعة شوكية داخل الورش الذي كان يشتغل فيه بشكل مفاجئ.

وحسب مصادر هبة بريس فإن الضحية يدعى قيد حياته” ط – ب ” يبلغ من العمر 41 سنة.

ووفق المصدر ذاته الحادثة التي لم تترك مجالا لإنقاذه بالرغم من سرعة تدخل فرق الإنقاذ بكل تلاوينها بعد سحقه تحت عجلات مقطورة الجرافة.

ومباشرة بعد إشعارها بالحادثة انتقلت عناصر من الشرطة الاقليمية، التي اشرفت على نقل جثة الضحية إلى مستودع الأموات قصد إخضاعها للتشريح الطبي الكفيل.

وتشير الاحصائيات إلى أن الضحية ينظم إلى قائمة الوفيات و السابعة من نوعها خلال الأشهر الثلاتة الأخيرة، والثانية خلال الأسبوع الجاري في حوادث شغل التي حصدت أبناء الجالية المغربية في إيطاليا .

هذا وخلفت وفاة الراحل زوجة و طفلة في ربيعها الخامس.

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‫3 تعليقات

  2. من الضروري و العاجل المطالبة بفتح تحقيق في النازلة لا يمكن أن تكون هذه الأحداث صُدفية

  3. أبناء الوطن هم ضحية لفشل المغرب كدولة في توفير العيش الكريم للمغاربة، فكيف في 3 أشهر 7 مغاربة يموتون في حوادث شغل يتم إحصائها في إطاليا، فمابالك بالمغاربة المهاجرين غير المحصيين، بدون أوراق!؟ يجب على الدولة و الحكومة تتبع المغاربة في المهجر، خصوصا الذين لا يتوفرون على الإقامة والذين يعملون في السر. نحن في القرن 21 ! هناك شبكات التواصل الإجتماعي، نطلب من الدولة فقط هاتف وإتصال بشبكة الأنترنت، 30 درهم في الشهر، لكي المهاجرين يعرفون بأنفسهم.

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