رافعة تنهي حياة مهاجر مغربي ضواحي مانطوفا شمال إيطاليا

عبد اللطيف الباز / هبة بريس

لقي مهاجر مغربي مصرعه إحدى الشركات الخاصة ” نوفا تيسي “في كاستلبلفورتي بمحافظة مانطوفا شمال إيطاليا، بعدما سقط من رافعة شوكية داخل الورش الذي كان يشتغل فيه بشكل مفاجئ.

وحسب مصادر هبة بريس فإن الضحية يدعى قيد حياته” ط – ب ” يبلغ من العمر 41 سنة.

ووفق المصدر ذاته الحادثة التي لم تترك مجالا لإنقاذه بالرغم من سرعة تدخل فرق الإنقاذ بكل تلاوينها بعد سحقه تحت عجلات مقطورة الجرافة.

ومباشرة بعد إشعارها بالحادثة انتقلت عناصر من الشرطة الاقليمية، التي اشرفت على نقل جثة الضحية إلى مستودع الأموات قصد إخضاعها للتشريح الطبي الكفيل.

وتشير الاحصائيات إلى أن الضحية ينظم إلى قائمة الوفيات و السابعة من نوعها خلال الأشهر الثلاتة الأخيرة، والثانية خلال الأسبوع الجاري في حوادث شغل التي حصدت أبناء الجالية المغربية في إيطاليا .

هذا وخلفت وفاة الراحل زوجة و طفلة في ربيعها الخامس.

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