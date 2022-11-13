مدرب الجزائر: سأشجع المغرب وتونس في كأس العالم

هبة بريس _ رياضة

قال جمال بلماضي، مدرب المنتخب الجزائري لكرة القدم، إنه سيشجع المنتخبيْن المغربي والتونسي في نهائيات كأس العالم “قطر 2022″، بعد الدّعم الذي حظي به الجزائريون في كأس أمم أفريقيا “مصر 2019” من طرف الشعبين المغربي والتونسي.

وأوضح الإطار الجزائري، في ندوة صحفية عقدها، صباح اليوم الأحد، بالقول: “أتمنى التوفيق للمنتخب المغربي ومنتخب تونس بكأس العالم، حيث إنه في عام 2019، حصلنا على دعم من الشعبين المغربي والتونسي، وسندعمهما أيضًا في المونديال”.

ويستعد المنتخب الجزائري لخوض مقابلتيْن وديتيْن أمام كل من مالي والسويد، في سياق الاستعداد للاستحقاقات القادمة، أقربها إقصائيات كأس أمم أفريقيا “الكوت ديفوار 2023”.

يُذكر أن آمال الكتيبة الجزائرية في العبور للمونديال أُجهضت من طرف المنتخب الكاميروني، بعد فوز الجزائر ذهابا بهدف نظيف خارج ملعبه، وخسارته داخل قواعده بهدفيْن لهدف.

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