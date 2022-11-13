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مدرب الجزائر: سأشجع المغرب وتونس في كأس العالم

2022-11-13 / 14:45
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هبة بريس _ رياضة

قال جمال بلماضي، مدرب المنتخب الجزائري لكرة القدم، إنه سيشجع المنتخبيْن المغربي والتونسي في نهائيات كأس العالم “قطر 2022″، بعد الدّعم الذي حظي به الجزائريون في كأس أمم أفريقيا “مصر 2019” من طرف الشعبين المغربي والتونسي.

وأوضح الإطار الجزائري، في ندوة صحفية عقدها، صباح اليوم الأحد، بالقول: “أتمنى التوفيق للمنتخب المغربي ومنتخب تونس بكأس العالم، حيث إنه في عام 2019، حصلنا على دعم من الشعبين المغربي والتونسي، وسندعمهما أيضًا في المونديال”.

ويستعد المنتخب الجزائري لخوض مقابلتيْن وديتيْن أمام كل من مالي والسويد، في سياق الاستعداد للاستحقاقات القادمة، أقربها إقصائيات كأس أمم أفريقيا “الكوت ديفوار 2023”.

يُذكر أن آمال الكتيبة الجزائرية في العبور للمونديال أُجهضت من طرف المنتخب الكاميروني، بعد فوز الجزائر ذهابا بهدف نظيف خارج ملعبه، وخسارته داخل قواعده بهدفيْن لهدف.

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‫4 تعليقات

  1. تمنيت أنه لو كان حكام الجزائر يمتلكون عقلية راقية و مثقفة مثلك يا بلماضي. تحية تقدير و احترام لك من المغرب

  2. بلماضي عقلية متفتحة و هو يمارس الرياضة وليس السياسة ويحافظ على علاقات طيبة مع الجميع والاكيد انه مدرب كفؤ ومقتدر نتمنى له التوفيق وللمنتخب الجزائري النجاح والعار لكل والخزي لكل حاسد حقود

  4. هذا المدرب مقتنع به مند البداية انه مدرب كبير وهذا هو الجزائري الحقيقي من أبناء الثوار الذين حرارو الجزائري بمساعدة إخوانهم المغاربة لكن جزائر اليوم ليست في أيادي امنة

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