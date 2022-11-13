مونديال 2022..بعثة المنتخب الوطني تتوجه إلى قطر

هبة بريس _ و م ع

توجهت بعثة المنتخب الوطني، اليوم الأحد، إلى مدينة الدوحة، تحسبا لمشاركة النخبة الوطنية في النسخة 22 من منافسات كأس العالم التي تحتضنها قطر في الفترة الممتدة ما بين 20 نونبر و18 دجنبر 2022.

وضمت بعثة المنتخب الوطني المتوجهة إلى قطر 7 لاعبين ويتعلق الأمر بكل من أحمد رضا التكناوتي ويحيى عطية الله ويحيى جبران ومنير المحمدي الكجوي وسليم أملاح وجواد الياميق وعز الدين أوناحي، على أن ينضم إليهم باقي اللاعبين الذين وجهت لهم الدعوة تباعا بقطر، لالتزاماتهم مع فرقهم.

وسيرافق بعثة المنتخب الوطني المتوجهة إلى قطر عبد المالك أبرون عضو المكتب المديري للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم نيابة عن فوزي لقجع رئيس الجامعة .

وكانت قرعة نهائيات كأس العالم قطر 2022 قد وضعت المنتخب الوطني في المجموعة السادسة إلى جانب منتخبات كرواتيا وبلجيكا وكندا.

جدير بالذكر، أن المنتخب الوطني سيخوض مباراة ودية أمام منتخب جورجيا يوم 17 نونبر الجاري بمدينة الشارقة بدولة الإمارات العربية المتحدة.

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