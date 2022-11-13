برصة الدار البيضضاء
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بورصة الدار البيضاء : ملخص تداولات نهاية الأسبوع

2022-11-13 / 13:03
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هبة بريس _ و م ع

في ما يلي ملخص نهاية الأسبوع المتعلق بتداولات الإغلاق لبورصة الدار البيضاء.

تداولات الإغلاق ليوم الجمعة على وقع الأحمر.

المؤشر الرئيسي “مازي”، الذي يشمل جميع المعاملات المالية من نوع الأسهم، سجل انخفاضا ب 0,63% إلى 10.355,27 نقطة.

خسر مؤشر “MSI 20″، الذي يعكس أداء 20 مقاولة مدرجة بالبورصة، 0,81% إلى 824,73 نقطة.

سجل المؤشر المرجعي البيئي والاجتماعي والحكامة “كزابلانكا أي إس جي 10″، تراجعا بنسبة 0,64% منتقلا إلى 769,14 نقطة.
في ما يخص المؤشرات الدولية، سجل مؤشر “إف إس تي إي – سي إس إي موروكو 15” انخفاضا بنسبة 0,76% ( 9.408,23 نقطة)، بينما انخفض مؤشر “إف تي إس إس إي موروكو آل – ليكيد”، ب 0,77% إلى 8.585,79 نقطة.
بلوغ الحجم الإجمالي للتداولات أزيد من 389,2 مليون درهم، بينما بلغت الرسملة 537,95 مليار درهم.

سجلت أقوى الانخفاضات من قبل كل من ديلاتر لوفيفي (-6% / 52,99 درهما)، وإنفوليس (-5,71% / 99 درهما)، وستوكفيس شمال إفريقيا (-5,67% / 11,32درهما)، وشركة المشروبات للمغرب (-3,93% / 2.124 درهما)، واتصالات المغرب (-2,99% / 94,1 درهما).

سجلت أقوى الارتفاعات من لدن كل من سانلام المغرب (+5,94% / 1.035 درهما)، وديسواي (+4,89%/ 699,6 درهما)، ودجى إنعاش الضحى (+4,84% / 6,5 درهما)، والقرض العقاري والسياحي (+3,75% / 298,8 درهما)، والمنجزات الميكانيكية (+ 3,72% / 145درهما).

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