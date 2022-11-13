بورصة الدار البيضاء : ملخص تداولات نهاية الأسبوع
في ما يلي ملخص نهاية الأسبوع المتعلق بتداولات الإغلاق لبورصة الدار البيضاء.
تداولات الإغلاق ليوم الجمعة على وقع الأحمر.
المؤشر الرئيسي “مازي”، الذي يشمل جميع المعاملات المالية من نوع الأسهم، سجل انخفاضا ب 0,63% إلى 10.355,27 نقطة.
خسر مؤشر “MSI 20″، الذي يعكس أداء 20 مقاولة مدرجة بالبورصة، 0,81% إلى 824,73 نقطة.
سجل المؤشر المرجعي البيئي والاجتماعي والحكامة “كزابلانكا أي إس جي 10″، تراجعا بنسبة 0,64% منتقلا إلى 769,14 نقطة.
في ما يخص المؤشرات الدولية، سجل مؤشر “إف إس تي إي – سي إس إي موروكو 15” انخفاضا بنسبة 0,76% ( 9.408,23 نقطة)، بينما انخفض مؤشر “إف تي إس إس إي موروكو آل – ليكيد”، ب 0,77% إلى 8.585,79 نقطة.
بلوغ الحجم الإجمالي للتداولات أزيد من 389,2 مليون درهم، بينما بلغت الرسملة 537,95 مليار درهم.
سجلت أقوى الانخفاضات من قبل كل من ديلاتر لوفيفي (-6% / 52,99 درهما)، وإنفوليس (-5,71% / 99 درهما)، وستوكفيس شمال إفريقيا (-5,67% / 11,32درهما)، وشركة المشروبات للمغرب (-3,93% / 2.124 درهما)، واتصالات المغرب (-2,99% / 94,1 درهما).
سجلت أقوى الارتفاعات من لدن كل من سانلام المغرب (+5,94% / 1.035 درهما)، وديسواي (+4,89%/ 699,6 درهما)، ودجى إنعاش الضحى (+4,84% / 6,5 درهما)، والقرض العقاري والسياحي (+3,75% / 298,8 درهما)، والمنجزات الميكانيكية (+ 3,72% / 145درهما).