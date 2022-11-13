قطر..”الدفاع” يجري مسحا أمنيا لملاعب المونديال

هبة بريس _ وكالات

أعلنت وزارة الدفاع القطرية، الأحد، إجراء وحدة الدفاع ضد أسلحة الدمار الشامل المسح الأمني لملاعب بطولة كأس العالم قطر 2022.

وقامت الوحدة بالاشتراك مع قوات دول أخرى قالت عنها إنها “صديقة وشقيقة”، بإجراء المسح الأمني للمواد الكيميائية والمشعة على ملعبي “استاد البيت” و”استاد 974″، وفقا لبيان لـ”وزارة الدفاع القطرية” على تويتر.

ونشرت الوزارة صورا لإجراءات “المسح الأمني” وظهر فيها عناصر بينهم جنود يرتدون ملابس “الجيش التركي

ويأتي الإجراء ضمن استعدادات وزارة الدفاع القطرية لتأمين المونديال، وتم استخدام “أحدث التقنيات والأجهزة المتطورة لتأكيد خلو الملاعب من أي مواد كيميائية”، حسب وزارة الدفاع القطرية.

ومن المقرر انطلاق البطولة في 20 نوفمبر وتستمر حتى 18 ديسمبر.

وتعد قطر هي أول دولة في الشرق الأوسط تستضيف نهائيات كأس العالم لكرة القدم.

وقالت وزارة الداخلية القطرية في نوفمبر الفائت إن أكثر من 50 ألف شخص تدربوا على ضبط الأمن خلال كأس العالم لكرة القدم بالتوافق مع معايير الاتحاد الدولي للعبة (الفيفا) وبمساعدة قوة أمن دولية تحت قيادة قطرية.

ولم يذكر المتحدث باسم الوزارة جبر حمود جبر النعيمي حينها الدول المشاركة في القوات.

وأضاف أن “مشاركة قوات من دول صديقة بمهارات متخصصة ستشكل إضافة حقيقية للقوى الأمنية للبطولة.. وستعمل هذه القوى تحت مظلة قيادة قطرية موحدة”.

وتقدم تركيا ثلاثة الآف من شرطة مكافحة الشغب وقالت إنهم يعملون تحت القيادة التركية، بحسب رويترز.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0