مخيمات “البوليساريو” أرض خصبة للتطرف
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بوريطة : 84 بالمائة من الدول لا تعترف بـ”البوليساريو”

2022-11-13 / 11:57
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هبة بريس _ الرباط

قال وزير الخارجية ناصر بوريطة، إن 84 بالمائة من الدول الأعضاء بالأمم المتحدة، لا يعترفون بجبهة “البوليساريو”، التي تنازع المملكة على إقليم الصحراء.

جاء ذلك بحسب تقرير صادر عن اللجنة الخارجية بمجلس النواب وبه افاد بوريطة أن : “هناك استمرار تراجع الاعترافات بالكيان الوهمي سنة 2022، إذ أصبح 84 بالمائة من الدول الأعضاء بالأمم المتحدة (193 دولة) لا يعترفون بمليشيات البوليساريو الانفصالية”، وفق التقرير.

وأضاف: “تبقى الدول المعترفة بهذا الكيان المصطنع أقلية على المستوى الدولي، منها بلدان لها مواقف موروثة، وفي بعض الأحيان مواقف أيديولوجية”.

وتابع: “الصحراء المغربية هي معيارنا في تمييز المواقف الضبابية من الواضحة وهي وسيلتنا في تحديد مدى عمق الصداقات وصدقيتها، وهي العامل الحاسم في تثمين الشراكات وتطويرها”.

وأشار إلى “توسع دائرة الدعم الصريح لمبادرة الحكم الذاتي، في كل الجهات والقارات، بما في ذلك دول لها تأثير كبير وعلى دراية واسعة بالملف”.

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