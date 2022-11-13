أمن سلا يحد من نشاط عنصر ” كريساج” وترويج ” القرقوبي “

ع اللطيف بركة : هبة بريس

تمكنت عناصر الشرطة القضائية بالأمن الإقليمي بمدينة سلا، زوال يوم السبت 12 يوليوز الجاري، من توقيف شخص يبلغ من العمر 30 سنة، يشتبه في تورطه في قضية تتعلق بمحاولة السرقة باستعمال العنف وحيازة وترويج المؤثرات العقلية.

وكانت مصالح الشرطة بمدينة سلا قد فتحت بحثا قضائيا على خلفية توصلها بإشعار حول تعرض سيدة لمحاولة للسرقة باستعمال العنف من طرف شخصين، بتاريخ 7 نونبر الجاري، وهي الأفعال الإجرامية التي شكلت موضوع شريط فيديو منشور على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقد أسفرت الأبحاث والتحريات المنجزة في هذه القضية عن تحديد هوية أحد المشتبه فيهما وتوقيفه زوال اليوم السبت، وذلك قبل أن تمكن عملية الضبط والتفتيش عن حجز الملابس التي كان يرتديها وقت ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية، علاوة على كمية من الأقراص الطبية المخدرة ومبلغ مالي يشتبه في كونه من متحصلات نشاط إجرامي يتعلق بترويج المخدرات.

وقد تم إيداع المشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد هوية شريكه وتوقيفه.

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