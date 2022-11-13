الاعتداء على شخص يرتدي ملابس نسائية وأمن طنجة يعتقل 4 أشخاص

هبة بريس _ طنجة

هبة بريس – مكتب طنجة

تمكنت عناصر الشرطة بولاية أمن طنجة، أمس السبت 12 نونبر الجاري، من توقيف أربعة أشخاص، وهم راشد وثلاثة قاصرين تتراوح أعمارهم بين 13 و24 سنة، وذلك للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بتبادل الضرب والجرح بالشارع العام.

وكانت مصالح الأمن الوطني قد تفاعلت، بجدية كبيرة، مع مقطع فيديو تم تداوله على شبكات التواصل الاجتماعي، يظهر تبادل المشتبه فيهم للضرب والجرح بالشارع العام، وذلك لأسباب وخلفيات تتواصل الأبحاث للعمل على تحديدها، حيث باشرت عمليات أمنية مكثفة مكنت من تحديد هوية المشتبه فيهم وتوقيفهم.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه الراشد تحت تدبير الحراسة النظرية، وتحت المراقبة الشرطية بالنسبة للقاصرين، وذلك على خلفية البحث الذي يجري تحت إشراف من النيابة العامة المختصة، لتحديد كافة الظروف والملابسات والخلفيات المحيطة بهذه الواقعة.

ما رأيك؟ المجموع 8 آراء 7 1