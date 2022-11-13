مهرجان الفيلم بمراكش يكرم المخرج الأمريكي جيمس جراي

هبة بريس _ و م ع

في أمسية احتفالية لا تنسى، كرم المهرجان الدولي للفيلم بمراكش في إطار دورته التاسعة عشرة، يوم السبت، المخرج وكاتب السيناريو الأمريكي الكبير، جيمس جراي.

وخلال هذا الحفل الكبير الذي أقيم بقصر المؤتمرات بالمدينة الحمراء، بحضور عدد من الوجوه السينمائية البارزة، وشخصيات أخرى من عالم الفن والثقافة والإعلام، تسلم جيمس جراي النجمة الذهبية للمهرجان، تحت تصفيقات الجمهور، من الممثلة الفرنسية الكبيرة ماريون كوتيار.

وأعرب جيمس جراي، الذي سبق أن ترأس لجنة تحكيم الدورة الـ17 للمهرجان، بهذه المناسبة، عن شكره العميق للملك محمد السادس وصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد، رئيس مؤسسة المهرجان الدولي للفيلم بمراكش، وكذا لمؤسسة المهرجان على هذا التكريم وعلى تنظيم هذا الحدث الثقافي والفني الذي قل نظيره.

كما عبر النجم الأمريكي عن شرفه الكبير بالحصول على النجمة الذهبية للمهرجان، وعن سعادته بالحضور في مدينة مراكش، التي تحتل مكانة خاصة في قلبه، والتي تثير إعجاب أفراد عائلته الذين يزورونها كثيرا.

واستحضر جيمس جراي بالمناسبة أقوى لحظات النسخة السابعة عشر من هذا المهرجان، التي ترأس خلالها لجنة التحكيم، مشيدا بالمستوى الجيد للإنتاجات السينمائية التي تعرض بهذا المحفل الفني الكبير.

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