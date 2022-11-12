انتخاب نبيل بنعبدالله لولاية رابعة على رأس حزب التقدم والاشتراكية
هبة بريس - الرباط
انتخب محمد نبيل بنعبدالله، مساء اليوم السبت 12 نونبر أمينا عاما لحزب التقدم والاشتراكية بالإجماع.
وحصل بنعبد الله الذي تقدم للانتخابات بدون منافس على 415 صوتا من أصل 432 صوتا مقابل إلغاء 17 صوتا في المؤتمر الوطني الحادي عشر للحزب المنعقد ببوزنيقة.
وانطلقت عملية انتخاب الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية مساء اليوم. وشرع مؤتمرو الحزب في المؤتمر 11 لحزب التقدم والاشتراكية، في التصويت على نبيل بنعبد الله مرشحا وحيدا.
وكان حوالي 1125 مؤتمرا، قد وقعوا عريضة تطالب بترشيح بنعبد الله لقيادة الحزب، وهو ما يشكل أغلبية ساحقة، في وقت ينص القانون الأساسي للحزب على جمع توقيعات في حدود 100 توقيع من 10 جهات لدعم أي ترشيح.
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12 تعليقات
هنيئا له بهذا الفوز المستحق ..
كثرة الاحزاب بدون اي فائدة نريد التغيير وليس الحبر عن الورق ..
مايزيد عن 40 حزب في المغرب بدون تغيير ولا نتيجة..
تبقى الاحزاب سوى مسرحيات اللهم قينا شرها..
اربع ولايات يتربع عليها نبيل بن عبدالله دليل على اغانيهم وخدمته لحزبه..
مبروك لنبيل بن عبد الله عن هذا الفوز المستحق ..
ماذا قدم كل حزب للشعب وما القيمة المضافة التي ساهم بها للتنمية البشرية والاقتصادية ..
اكبر منافق في العالم على رأس أفشل حزب في الكون
تهانينا له ونتمنى ان يخدم وطنه وان يقدم الافضل للشعب الذي يعاني من كثرة ارتفاع الاسعار..
الاحزاب اشد نفاقا وكذبا على المواطنين ..
كل التوفيق والنجاح والسداد..
حشومة اش من دمقراطية هدي لشد شكرسي يلصق فيه عار على حزب يتشدق بالدمقراطية