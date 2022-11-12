افتتاح الدورة السادسة لملتقى سينما المجتمع

2022-11-12 / 22:16
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نجلاء مزيان - هبة بريس

انطلقت فعاليات الدورة السادسة لملتقى سينما المجتمع، دورة الممثلة سعاد خويي، والتي تنظمها جمعية الشروق ببئر زوي اقليم خريبكة، من 10 الى 12 نونبر 2022.

وتميز الحفل، بافتتاح معرض جماعي للفنون التشكيلية من توقيع فناني جمعية ألوان بوادي زم، فضلا عن تكريم كل من الممثلة سعاد خويي، والأستاذ محمد أبو شادي، ثم الممثل حسن مكيات رئيس لجنة تحكيم مسابقة أفلام الدورة.

كما شهدت الدورة، كلمتين ترحيبيتين، عن الجهة المنظمة، وإدارة الثانوية، حيث اكدوا على القيمة الاعتبارية لهذه التظاهرة الفنية، التي تروم تقريب السينما إلى الجمهور في الوسط القروي، وإكتشاف المواهب، وإشراك الشباب في الابداع، و الإستفادة من فقرات الدورة، إضافة إلى وصلة غنائية قدمها الفنان سعيد بخاخ.

وتشهد الدورة، عرض أفلام ضمن المسابقة الرسمية، وتوقيع كتاب صدر في حق المحتفى بها بعنوان “سعاد خويي سندريلا الشاشة المغربية”، واخر للأستاذ جبير مجاهد بعنوان” الفيلم الوثائقي قضايا وأفكار”، وندوة حول المرأة في السينما المغربية وغيرها.

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