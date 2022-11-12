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احتجاجا على ارتفاع أسعار المحروقات ..مهنيو النقل الطرقي يقررون خوض إضراب وطني

2022-11-12 / 21:36
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هبة بريس - الرباط

يخوض مهنيو النقل الطرقي بالمغرب، إضرابا وطنيا عن العمل ابتداء من يوم 21 نونبرالقادم ، وذلك احتجاجا على ارتفاع أسعار المحروقات.

وبحسب بلاغ موقع من قبل 10 هيئات تمثل قطاع النقل ، فقد تقرر خوض اضراب وطني عن العمل ، احتجاجا على الزيادات المتكررة في أسعار المحروقات التي بلغت مستويات غير مسبوقة .

وأشارت الهيئات الموقعة على البلاغ ان المقاولات النقلية اصبح من العصب عليها مواصلة نشاطها بكل عادي، حيث اعلن إفلاس العديد من المقاولات النقلية ومعاناة بعضها الآخر من تراكم الديون

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‫8 تعليقات

  1. تواطؤ مكشوف بين حكومة العياشة انتم والنقابات التي تبحث عن مزيد من الدعم على ظهر المواطن البسيط. كولشي فاق وعاق

  2. على كل مهني الطرق ان يخوضوا اضراب وطني تعبيرا عن رفضهم لهذه الزيادة المتكررة والغير مبررة..

  3. على الدولة أن تقرر عاجلا تخفيض اسعار المحروقات والا سيقع ما لا يحمد عقباه..

  4. نتمنى ان يكون اضرابا مفتوحا الى حين تقرر الحكومة خفض هاته الزيادة التي بسببها افلاس العديد من مهني ومقالات النقل الطرقي..

  5. هناك لوبيات كبيرة تتحكم في قطاع المحروقات في المغرب لا حسيب ولا رقيب..

  6. هاته الحكومة تسببت في افلاس المهنيين عدد كبير من المواطنين. حسبي الله ونعم الوكيل..

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