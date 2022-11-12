الصورة تعبيرية

أوكرانيا تحتفل باستعادة خيرسون والكرملين ينفي “الهزيمة”

2022-11-12 / 21:26
4
هبة بريس - وكالات

وصف الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي دخول قواته إلى مدينة خيرسون، بعد انسحاب القوات الروسية منها، بأنه “يوم تاريخي”.

ورحبت حشود مبتهجة بالجنود الذين يبدو أنهم تسلموا زمام الأمور من الاحتلال الروسي دون إطلاق رصاصة واحدة.

وقال زيلينسكي إن قوات خاصة موجودة الآن في وسط خيرسون، بينما ينتظر آخرون على مشارف المدينة.

وقال الكرملين إن جميع قواته قد انسحبت الآن إلى الضفة الشرقية لنهر دنيبر، لكنه يستمر في التأكيد على أن هذا لا يمثل “هزيمة”.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of الانتخابات النصفية الأمريكية .. الحزب الديمقراطي يفوز في أريزونا

الانتخابات النصفية الأمريكية .. الحزب الديمقراطي يفوز في أريزونا

2022-11-12 / 19:53
Photo of فرنسا تقول إن اثنين آخرين من مواطنيها محتجزان في إيران

فرنسا تقول إن اثنين آخرين من مواطنيها محتجزان في…

2022-11-12 / 19:22
Photo of الجزائر ..حزب معارض يدعو إلى رفع “الحصار السياسي والأمني” المفروض

الجزائر ..حزب معارض يدعو إلى رفع “الحصار السياسي والأمني”…

2022-11-12 / 18:39
Photo of سفينة سياحية تحمل 800 مصاب بكوفيد ترسو في سيدني بأستراليا

سفينة سياحية تحمل 800 مصاب بكوفيد ترسو في سيدني…

2022-11-12 / 18:28
Photo of مركز: 260 شخصا توبعوا بالإرهاب في الجزائر دون أن يشاركوا في أية أعمال عنف

مركز: 260 شخصا توبعوا بالإرهاب في الجزائر دون أن…

2022-11-12 / 17:28
Photo of أردوغان يوقع مرسوم تعيين سفير لتركيا في إسرائيل

أردوغان يوقع مرسوم تعيين سفير لتركيا في إسرائيل

2022-11-12 / 15:29
Photo of تقرير: عدد سكان العالم يقترب من 8 مليارات نسمة

تقرير: عدد سكان العالم يقترب من 8 مليارات نسمة

2022-11-12 / 14:10
Photo of الأسبوع المقبل.. ترامب سيعلن ترشحه للانتخابات الرئاسية

الأسبوع المقبل.. ترامب سيعلن ترشحه للانتخابات الرئاسية

2022-11-12 / 10:09
Photo of بلجيكا: منفذ حادث الطعن كان على قائمة المتطرفين المحتملين

بلجيكا: منفذ حادث الطعن كان على قائمة المتطرفين المحتملين

2022-11-11 / 16:30
Photo of كوب 27.. إطلاق المبادرة الإقليمية للأمن المناخي في الدول العربية

كوب 27.. إطلاق المبادرة الإقليمية للأمن المناخي في الدول…

2022-11-11 / 14:31

‫4 تعليقات

  1. معظم حروب روس علي ناس عزل طوال 40سنة لا يوجد معهم مضاض طيران او اسلحة ثقيلة .
    سلاح روسي مجرد دمار بدون هدف 🎯 فقط علي لمدنين سلاح روس مجرد خرد قديم لا اكثر.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق