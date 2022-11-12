أمن طنجة يوقف المتورط في وفـ.اة والد طليقته بضـ.ربة حجر على الرأس

هبة بريس - مكتب طنجة

تمكنت المصالح الأمنية بطنجة قبل قليل من توقيف الشخص المتورط في وفاة والد طليقته بعد اصابته بحجرة على الرأس أدت لنزيف حاد عجل بوفاته في المستشفى بعد شجار لفظي بينهما .

وقد تحول خلاف عادي بين سبعيني و طليق ابنته البالغ من العمر 35 سنة ، الى شجار عمد خلاله المشتبه فيه الى توجيه ضربة بواسطة حجر الى صهره على مستوى الرأس عجلت بوفاته بالمستشفى .

وفي تفاصيل الواقعة فقد طلب الطليق ملاقاة ابنته الصغيرة التي كانت تلعب في حديقة بالحي، فمنعه الجد فقام الطليق بضربه بحجارة للرأس ادت الى حدوث نزيف للضحية عجلت بوفاته في المستشفى

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