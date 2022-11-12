أمن طنجة يوقف المتورط في وفـ.اة والد طليقته بضـ.ربة حجر على الرأس

2022-11-12 / 21:07
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هبة بريس - مكتب طنجة

تمكنت المصالح الأمنية بطنجة قبل قليل من توقيف الشخص المتورط في وفاة والد طليقته بعد اصابته بحجرة على الرأس أدت لنزيف حاد عجل بوفاته في المستشفى بعد شجار لفظي بينهما .

وقد تحول خلاف عادي بين سبعيني و طليق ابنته البالغ من العمر 35 سنة ، الى شجار عمد خلاله المشتبه فيه الى توجيه ضربة بواسطة حجر الى صهره على مستوى الرأس عجلت بوفاته بالمستشفى .

وفي تفاصيل الواقعة فقد طلب الطليق ملاقاة ابنته الصغيرة التي كانت تلعب في حديقة بالحي، فمنعه الجد فقام الطليق بضربه بحجارة للرأس ادت الى حدوث نزيف للضحية عجلت بوفاته في المستشفى

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‫9 تعليقات

  1. مافيها باس كان يخالي الراجل يشوف ابنته وكان يمشي ابحالوا
    ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم

  2. الله يرحم المتوفي والله يدير شي تاويل ديال الخير والله امة تعيش متل هته المشاكل فقط هناك من يصبر في حقه تفاديا لمتل هده المشاكل

  3. لاحول ولا قوة الا بالله .. من حق الاب يشوف اولاده ..والام من حقها الحضانة ..

  4. لاحول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. هذه المشاكل الناتجة عن الطلاق على القانونيين إيجاد حل لها…

  5. لا حول ولا قوة الا بالله
    مكنش عليه يمنعو عن بنتو هديك بنتو ومن حقو يشوفها

  6. سلم يارب سلم ما أصبحنا نراه ونسمعه لا حول ولاقوة الا بالله العلي العظيم

  9. إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم اغفر له وارحمه واسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان

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