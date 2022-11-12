تاونات ..حريق هائل يندلع بغابة “جبل لقرع “

هبة بريس - تاونات

اندلع حريق هائل اليوم السبت 12 نونبر بغابة جبل لقرع التابعة لجماعة عين مديونة ضواحي اقليم تاونات .

وتطايرت ألسنة النيران بغابة جبل لقرع بسبب الرياح التي تشهدها المنطقة وأتت على مساحة شاسعة من الغطاء الغابوي، حيث تتواصل الجهود الى حدود كتابة هاته الأسطة من أجل اخماد النيران .

وقبل وصول رجال الوقاية المدنية الى عين المكان حاول عدد من المتطوعين احتواء السنة النيران قبل ان تتسع رقعتها وسط مطالب للسلطات المحلية بالاسراع في تسخير كل الامكانيات لاخماد النيران قبل اقترابها من بعض المساكن .

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