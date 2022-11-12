شجار عائلي ينتهي بجــ ـريمة قـ..ـتل بطنجة

هبة بريس - مكتب طنجة

هبة بريس – مكتب طنجة

اهتز حي “حومة الحداد ” بمدينة طنجة، مساء اليوم السبت، على وقع جريمة قتل بسبب خلاف عائلي .

وبحسب المعطيات المتوفرة ، فقد انتهى شجار عائلي بين شخص وصهره وهو شخص متقاعد في الثمانينات من العمر ، الى جريمة قتل بعد ان عمد المعني بالامر الى توجيه ضربة بواسطة حجر الى رأس صهره لفظ على إثرها أنفاسه الاخيرة بالمستشفى .

وقد انتقلت العناصر الامنية الى عين المكان حيث تم فتح تحقيق في الجريمة تحت اشراف النيابة العامة المختصة .

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