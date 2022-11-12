شجار عائلي ينتهي بجــ ـريمة قـ..ـتل بطنجة
هبة بريس - مكتب طنجة
هبة بريس – مكتب طنجة
اهتز حي “حومة الحداد ” بمدينة طنجة، مساء اليوم السبت، على وقع جريمة قتل بسبب خلاف عائلي .
وبحسب المعطيات المتوفرة ، فقد انتهى شجار عائلي بين شخص وصهره وهو شخص متقاعد في الثمانينات من العمر ، الى جريمة قتل بعد ان عمد المعني بالامر الى توجيه ضربة بواسطة حجر الى رأس صهره لفظ على إثرها أنفاسه الاخيرة بالمستشفى .
وقد انتقلت العناصر الامنية الى عين المكان حيث تم فتح تحقيق في الجريمة تحت اشراف النيابة العامة المختصة .
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18 تعليقات
لاحول ولاقوة الابالله العلي العظيم
يا لطيف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم لله الأمر من قبل ومن بعد اللهم نسألك العفو والعافيه في الدنيا والآخرة
لاحول ولا قوة الا بالله الله يرحمه ويغفر له ويجعل مثواه الجنه
لاحول ولاقوة الابالله العلي العظيم ربنا يرحمه ويغفر له ويسكنه الفردوس الأعلى ويلهم أهله الصبر والسلوان
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
ان لله وان اليه راجعون
اللهم اغفر له وارحمه واسكنه فسيح جناتك يارب العالمين وحشره مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا
لا حول ولا قوه الا بالله العلى العظيم اللهم اغفر له وارحمه واسكنه فسيح جناتك يارب العالمين
لاحول ولاقوة الا بالله العلي العظيم الله يرحمه ويغفر له ويجعله من اهل الجنه
الله يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته يارب العالمين
لاحول ولاقوة إلا بالله العلي العظيم ربنا يرحمه ويغفر لهم ويسكنه فسيح جناته
لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم ربنا يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته ويجعل قبره روضة من رياض الجنه يارب العالمين
لا حول ولاقوة إلا بالله العلي العظيم الله يرحمه برحمته الواسعة ويسكنه الفردوس الأعلى ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان
لاحول ولاقوة الابالله العلي العظيم لاحول ولاقوة الابالله العلي العظيم ربنا يرحمه ويصبر قلب اهله يارب
لاحول ولاقوة إلا بالله العلي العظيم الله يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله الصبر والسلوان أمين يارب العالمين
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم يارب سترك وعفوك ورضاك
لا حول ولاقوة إلا بالله العلي العظيم
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
انا لله وانا اليه راجعون ربنا يصبر أهله
لاحول ولاقوه الا بالله ربنا يرحمه ويصبر اهله