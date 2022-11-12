الحسيمة ..السجن النافذ 4 أشهر لطبيب “مرتشي “

هبة بريس - الحسيمة

قررت الغرفة الجنحية التلبسية لدى المحكمة الإبتدائية بالحسيمة، إدانة طبيب يعمل بأحد المستشفيات العمومية بالمدينة، بأربعة أشهر سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها 500 درهم .

ووجهت للضنين تهمة “الارتشاء ” وصنع شهادة طبية تتضمن معطيات كاذبة ، كما تمت متابعة حارس أمن خاص يعمل بذات المؤسسة الاستشفائية بتهمة الوساطة .

جدير بالذكر أن عناصر الشرطة القضائية بالحسيمة، كانت قد أوقفت الطبيب المتهم، زوال الثلاثاء، 11 أكتوبر الماضي، لتورطه في قضية تتعلق بجرائم الفساد المالي.

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