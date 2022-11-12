فرنسا تقول إن اثنين آخرين من مواطنيها محتجزان في إيران

هبة بريس - وكالات

قالت الحكومة الفرنسية السبت إن اثنين آخرين من مواطنيها محتجزان في إيران، ما يجعل العدد الإجمالي للمواطنين الفرنسيين المحتجزين لدى طهران سبعة أشخاص.

وقالت وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا: “نحن قلقون بشأن اثنين آخرين من مواطنينا، إذ أكدت أحدث التقارير أنهما أيضا محتجزان”. وكانت كولونا قد أعلنت الشهر الماضي أن خمسة مواطنين فرنسيين محتجزون في إيران.

ونسبت وسائل إعلام فرنسية إلى كولونا قولها: “من المهم الآن أكثر من أي وقت مضى أن نذكر إيران بالتزاماتها الدولية. إذا كان هدفها هو الابتزاز، فإنها لن تنجح”.

وأضافت: “نطالب بالإفراج الفوري [عن المواطنين الفرنسيين]، وبالسماح لهم بالحصول على الحماية القنصلية”.

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