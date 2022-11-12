عبد الوافي لفتيت

وزير الداخلية يُنهي وصاية الولاة على المراكز الجهوية للاستثمار

2022-11-12 / 19:13
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هبة بريس - الرباط

أصدر وزير الداخلية ، عبد الوافي الفتيت قرارا ينهي وصاية الولاة على المراكز الجهوية للاستثمار ونقلها إلى الوزارة المكلفة بالاستثمار وتقييم السياسات العمومية.

وقال وزير الداخلية في تقرير لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة حول مشروع الميزانية الفرعية لوزارة الداخلية، إلى أن المراكز الجهوية للاستثمار ستنضاف إلى الوزارة المكلفة بالاستثمار وتقييم السياسات العمومية ، وسيكون لها دور مساعدة وإعانة المستثمرين.

وأوضح لفتيت أن الوالي سيكون له دور آخر يتعلق بطلبات إعادة النظر التي يتقدم بها المستثمر في حال ما إذا ما تم رفض مشروع من المشاريع.

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‫3 تعليقات

  1. يجب الغاء شهادة السكنى ويمكن الادلاء بفواتير الكهرباء والماء او اي شيء يدل عن عنوان الشخص وعقد الازدياد لابد ان يكون صالحا دائما وليس 3 اشهر.هناك اشياء معقدة في المساطر الإدارية بالنسبة للحصول على البطاقة الوطنية..الخ

  2. لابد على وزارة الداخلية ان تعيد النضر في التقسيم الإداري المناسب للجامعات المحلية لان بعض الدواويرتبعد بكتير عن المرافق الحيوية للمواطن كمثل دوار تازرورت. دوارالعساكرية ودوار اولاد فارقو واخرون يبعدون عن أسفي ب 80 كلم ويبعدون عن مدينة اليوسفية ب 4 كلم لهذا تكون اليوسفية أقرب للساكنة وثانيا يمكن لمدينة اليوسفية ان تتنمى بالاراضي الفلاحية التي تنضم إليها إضافة إلى الفوسفاط

  3. يجب التشجيع على الاستثمار بتبسبط المساطر امام المستثمرين لان هذا الإجراء لا محالة سيشجع على فتح مناصب شغل للعديد من الشباب والتخفيف من اثار البطالة كما سينمي اقتصاد البلاد ويخفض من عدد الجراىم التي سببها الفراغ وانعدام الشغل

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