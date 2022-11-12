الوديي : الميزانية المرصودة للدفاع غير كافية أمام حجم التهديدات الأمنية

هبة بريس - الرباط

اعتبر الوزير المكلف بإدارة الدفاع الوطني، عبد اللطيف الوديي، إن الميزانية المخصصة للدفاع غير كافية في ظل التهديدات الأمنية التي تشهدها المنطقة.

وقال الوديي أمس الجمعة، خلال لقاء مجلس النواب ، أن ميزانية الدفاع الوطني المرصودة سنة 2023 ، غير كافية حيث تشكل 5.2 بالمائة من الناتج الداخلي الخام .

وأضاف الوديي ان الميزانية المرصودة تظل غير كافية بالنظر لحجم التهديدات الامنية التي تعرفها المنطقة والتي تستوجب يقظة مستمرة دائمة مشيرا الى انه “يجب الأخذ بعين الاعتبار، أولوية الدولة الاجتماعية لجهة إنعاش الاقتصاد الوطني وإكراهات المالية العامة”.

وبحسب مشروع قانون المالية لسنة 2023، تبلغ ميزانية إدارة الدفاع الوطني 62.6 مليار درهم.

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