العرائش ..مداهمة تسفر عن حجز 30 طنا من القنب الهندي
هبة بريس - مكتب طنجة
أسفرت عملية مداهمة مخزن بدوار افران جماعة زعرورة ضواحي العرائش ، عن حجز كمية كبيرة من القنب الهندي .
وقد مكنت العملية التي قامت بها مصالح الدرك الملكي بإقليم العرائش، اليوم السبت، عن حجز كمية من شطب الكيف ومخدر القنب الهندي، تقدر بـ 30 طنا بناء على معلومات دقيقة تفيد بوجود الكمية المذكورة داخل احد المخازن.
وقد عملت المصالح المختصة، على جمع هذه الكمية الكبيرة من المخدرات وباشرت عملية اتلافها بعد تحرير محضر بالعملية.
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4 تعليقات
و بداو بالشفارة لي طغاو و زعمو وغادين وكيتزادو قبل مانوليو فشي يقتل شي…. باش ندافعو على ريوسنا
التحية لرجال الدرك الملكي بغنا نشوف بحال هاذ الأخبار دئما
غيكون مدورش معاهم حاجة باينة
ياك الكيف رخصت ليه الدولة بالزراعة ديالو فين كاين المشكل