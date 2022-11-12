Moroccan police carry out the destruction of a field of cannabis at Elkolla, 100 kilometers from Larache in the northern Rif mountains 07 July 2005. The Moroccan authorities have reportedly carried out the destruction of 3,000 hectares of cannabis in the last month. Cannabis cultivation in Africa is increasing, especially in Morocco, where the drug is replacing other agricultural products, according to a UN report released Wednesday. Africa supplies 60-70 per cent of the cannabis products consumed in Europe. / AFP PHOTO / ABDELHAK SENNA

العرائش ..مداهمة تسفر عن حجز 30 طنا من القنب الهندي

2022-11-12 / 18:23
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هبة بريس - مكتب طنجة

أسفرت عملية مداهمة مخزن بدوار افران جماعة زعرورة ضواحي العرائش ، عن حجز كمية كبيرة من القنب الهندي .

وقد مكنت العملية التي قامت بها مصالح الدرك الملكي بإقليم العرائش، اليوم السبت، عن حجز كمية من شطب الكيف ومخدر القنب الهندي، تقدر بـ 30 طنا بناء على معلومات دقيقة تفيد بوجود الكمية المذكورة داخل احد المخازن.

وقد عملت المصالح المختصة، على جمع هذه الكمية الكبيرة من المخدرات وباشرت عملية اتلافها بعد تحرير محضر بالعملية.

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‫4 تعليقات

  1. و بداو بالشفارة لي طغاو و زعمو وغادين وكيتزادو قبل مانوليو فشي يقتل شي…. باش ندافعو على ريوسنا

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