العرائش ..مداهمة تسفر عن حجز 30 طنا من القنب الهندي

هبة بريس - مكتب طنجة

أسفرت عملية مداهمة مخزن بدوار افران جماعة زعرورة ضواحي العرائش ، عن حجز كمية كبيرة من القنب الهندي .

وقد مكنت العملية التي قامت بها مصالح الدرك الملكي بإقليم العرائش، اليوم السبت، عن حجز كمية من شطب الكيف ومخدر القنب الهندي، تقدر بـ 30 طنا بناء على معلومات دقيقة تفيد بوجود الكمية المذكورة داخل احد المخازن.

وقد عملت المصالح المختصة، على جمع هذه الكمية الكبيرة من المخدرات وباشرت عملية اتلافها بعد تحرير محضر بالعملية.

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